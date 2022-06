Alberto Fernández viajó a la cumbre del G7 y se encontrará con un reclamo clave para el acuerdo con el FMI

Entre sus actividades, mantendrá reuniones bilaterales con el canciller alemán, Olaf Scholz, y con el primer ministro de India, Narendra Modi.

El reclamo clave ante el acuerdo con el FMI

Durante la cumbre, los líderes de los países que integran el G7 anunciarán nuevas medidas para castigar a Rusia por su invasión a Ucrania y en ese contexto, organizaciones civiles instarán a los miembros a tomar medidas para apoyar a las economías con problemas de deuda, y en particular pidieron por la eliminación urgente de los sobrecargos que aplica el FMI.

"Los recargos del FMI son injustos, contraproducentes y una amenaza para una recuperación económica mundial equitativa. Deben ser eliminados inmediatamente", reza la petición que ya firmaron decenas de organizaciones internacionales y de distintos países, de cara a la próxima reunión de presidentes del G7.

Las entidades firmantes consideraron los sobrecargos como “tasas opacas y punitivas” que se les imponen a países con altos niveles de deuda con el FMI, y recordaron que han sido ampliamente denunciados por destacados economistas y legisladores como "contraproducentes e injustos".

FMI.jpg

Algunas entidades firmantes del documento son Arab Watch Coalition, Bretton Woods Project, Center for Economic and Policy Research (CEPR), erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung (Jubilee Germany), European Network on Debt and Development (Eurodad), Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Institute of Analysis and Advocacy (IAA), y Ukraine Centre for Economic Strategy, Ukraine, entre muchas otras.

Antes de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial de este año, más de 150 organizaciones de 65 países pidieron al FMI que "alinee a la institución con su mandato apoyando la eliminación completa de los sobrecargos".

"El FMI se ha negado a responder a esta petición", remarcaron, cuando también el G20 instó al organismo a revisar su política de sobrecargos.

El mensaje que buscará llevar Alberto Fernández al G7

En ese escenario, Fernández va a alzar "la voz de Latinoamérica" y ratificará que Argentina es un "proveedor estable y seguro de alimentos, que tiene todo para serlo también en materia de energía", confirmaron a Télam fuentes del Palacio San Martín.

Argentina fue invitada especialmente a participar luego de la gira que el Presidente realizara hace un mes al continente europeo, ocasión en la que se reunió, entre otros, con el canciller alemán Olaf Scholz.

En esa oportunidad, Fernández había advertido sobre "los coletazos de la guerra que repercuten en todo el mundo y particularmente en América Latina y otros países en vías de desarrollo".

"Los precios de los alimentos han aumentado al igual que los de la energía. Esto no solo es un problema de Rusia y la OTAN, sino que afecta a todo el mundo. Es necesario un cese al fuego, que debe lograrse en un ámbito de discusión", había señalado el primer mandatario luego del encuentro celebrado el 11 de mayo en la sede del Gobierno germánico.

La agenda de Alberto Fernández en Berlín