Alberto Fernández y Cristina Kirchner dirimirán este martes en el congreso del PJ el cambio del nombre del Frente de Todos

Más determinante será el acto multitudinario de La Cámpora del jueves 25 de mayo, el día de la Revolución de Mayo, donde intentará montar otro "operativo clamor" al que asistirá Cristina Kirchner y en el que podrá anunciar alguna candidatura si lo desea, ya sea a presidenta, improbable, o a senadora nacional bonaerense.

Por eso, siguen en danza los nombres presidenciales de Sergio Massa, Daniel Scioli y Eduardo “Wado” De Pedro, que todos los días avanza un casillero más en su perfil presidencial. Ayer publicó dos posteo sugestivos en las redes.

Pero todavía hay quienes consideran que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sería enviado al ruedo presidencial por Cristina Kirchner, algo que descartan en su entorno. Si Cristina Kirchner es candidata presidencial, Kicillof dejará las elecciones de gobernador el 22 de octubre. Si ella no es candidata, lo más probable es que las adelante un mes. Pero él quiere presentarse para la reelección.

Juntos por el Cambio se reunió de urgencia para mostrar unidad

Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta y Vidal, de manera remota, son algunos de los dirigentes que estuvieron presentes.

Del otro lado de la grieta, los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio tomaron nota de que la división entre ellos los está desgastando ante el electorado y le hacen el juego al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Es por eso, que en el PRO se sentaron a acordar algunas reglas urgentes.

La reunión fue este lunes a las 9 entre el ex presidente Mauricio Macri, la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada María Eugenia Vidal, y fue el resultado de esa constatación en las encuestas. Se encontraron durante una hora y media en la casa de Vidal en el barrio porteño de Recoleta.

Según algunos sondeos, parte del electorado de Juntos por el Cambio pide que se dejen de disputar a cielo abierto por los cargos y que comiencen a trabajar en acuerdos políticos para gobernar.

Es por ello que entre todos acordaron colaborar en el armado de la estructura y fiscalización electoral, definir en conjunto las futuras alianzas, definieron que habrá un solo candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y que habrá dos candidatos en la provincia de Buenos Aires. Se fijaron reglas de juego para no agredirse y Bullrich y Larreta comenzaron a decir que convocarán a funcionarios del bando oponente si les toca ser presidentes.

Bullrich compartirá el gabinete si es presidenta; Espert suma a Cachanosky

En rigor, Bullrich piensa en un gabinete de ocho ministerios: cuatro serían ocupados por nombres de su propio círculo íntimo y otros cuatro serían cedidos al resto de los partidos y corrientes de Juntos por el Cambio.

También se supo que PRO habilitó la incorporación de José Luis Espert y que este definió que será precandidato presidencial para competir en las PASO contra Bullrich, Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes, Elisa Carrió y Miguel Pichetto. Espert anunció que llevará como candidato a Roberto Cachanosky en CABA o en la provincia y aún no se sabe si será a diputado o a senador nacional. Participará del debate en la campaña sobre políticas nacionales.

Todavía está más verde una posible alianza con Hagamos un País, que encabezan Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey. Schiaretti propuso unificar ese frente con Juntos por el Cambio, pero Urtubey lo rechazó al hablar con A24.com. En Juntos, Larreta, la UCR y la Coalición Cívica lo aceptarían, pero Macri y Patricia Bullrich tienen reparos.

El Frente de Todos ya no será de Todos

frente de todos.jpg El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró que el Frente de Todos (FdT) recurrirá a las PASO para definir a su candidato a presidente. (Foto: Telam).

En tanto, el peronismo celebrará hoy su congreso nacional en el microestadio de Ferro Carril Oeste, en Caballito, donde se resolverán algunos vericuetos administrativos y jurídicos del frente oficialista. Pero lo importante, políticamente, será la autorización a la conformación de alianzas para el futuro del cambio de nombre.

Un congresal que participará del encuentro dijo a A24.com que “no se van a discutir candidaturas, sino que va a haber algo parecido autorizar a la construcción de las alianzas y sus nombres y eso dará pie al cambio de nombre que quiere Cristina, ya no se llamará más Frente de Todos”. Fue una mala experiencia y el logo se identifica con el gobierno de Alberto Fernández, que la vicepresidenta quiere olvidar rápidamente.

“Si se constituyen nuevas alianzas que puedan utilizar otros nombres, distintos al Frente de Todos, aunque sean los mismos integrantes, se hará así”, reseño otro consejero del PJ.

El congreso fue convocado para las 14, pero la segunda convocatoria será a las 16, hora real de comienzo. En el orden del día se discutirá la autorización para la conformación de nuevas alianzas, la comisión de poderes, la elección de autoridades del Congreso, de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal de Disciplina.

También se discutirá la intervención del PJ distrito Corrientes y la aprobación de los estados contables de los ejercicios 2021 y 2022. Nada que movilice multitudes.

Todavía Cristina aún apoya a Massa, pero Wado de Pedro se pone el traje

wado-cristina-cfk.jpeg

Pero la discusión política se colará seguramente en los pasillos y en el debate. Massa sostiene que debe haber un candidato único en las PASO por el Frente. Se interpreta que se ve a sí mismo en ese lugar. Cristina Kirchner apoya a Massa si la economía se ordena, cosa por ahora difícil. Ayer el dólar trepó a 483 pesos. El FMI admitió que evalúa las últimas medidas de Massa y que estudia maneras de auxiliar al país por la sequía. Sería un adelanto financiero.

Pero si la economía no acompaña, la jefa del Instituto Patria respaldaría a De Pedro, lo cual implicaría una competencia interna contra Daniel Scioli. Alberto Fernández contradijo a Massa y promueve la competencia en las PASO y apoyaría a Scioli en contra de Wado de Pedro.

“Todavía puede ser Axel Kicillof en la lógica de polarización que propone Cristina contra Javier Milei y que ella no va a encarnar. Es el único que podría traccionar, pero no veo que haya algo cercano de claridad hasta fin de mes”, dijo otro congresal que participará de Ferro.

Cerca de De Pedro admitieron que comenzó una estrategia de “subir el perfil” e insistir en que lo mejor sería una competencia interna. No tomó la decisión sobre si será o no candidato, pero no bajó la intensidad de su exposición.

https://twitter.com/la_remiseria/status/1657008056331390979 Súmamelo a @HugoYasky a la lista … pic.twitter.com/El4R6ztulC — La Remisería de la Rosada (@la_remiseria) May 12, 2023

El viernes último difundió declaraciones del diputado Hugo Yasky que decía que si Cristina Kirchner desistiera de ser candidata su segunda opción sería De Pedro. Este lunes difundió una foto con el gobernador reelecto de Salta Gustavo Sáenz con una felicitación. Y paralelamente posteó un video donde mostró encuestas que lo ubican primero en intención de voto en el Frente de Todos. Wado está en carrera.

https://twitter.com/la_remiseria/status/1658159537029885969 Duden siempre de las notas son firmas… pic.twitter.com/4k4k3EubF4 — La Remisería de la Rosada (@la_remiseria) May 15, 2023

Insfrán presidirá el congreso del PJ, recién denunciado en la Justicia

insfran.webp

Por lo demás, el congreso del PJ no arrojará acuerdos de candidaturas ni de estrategias electorales a 40 días del cierre de listas del 24 de junio. Massa no enviará congresales. Alberto Fernández preside el consejo nacional del PJ, pero Gildo Insfrán presidirá el congreso del PJ justo el día después de que el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el diputado Fernando Carbajal, impugnó ante la Corte Suprema su postulación para un décimo mandato consecutivo.

https://twitter.com/la_remiseria/status/1658216365767925762 Como dice @wadodecorrido, “somos parte de un proyecto colectivo y estamos para lo que el espacio necesite”. Pero para lo que seguro no estamos es para que nos operen con cucharitas



Se dice de miiii pic.twitter.com/mmaLEyZkro — La Remisería de la Rosada (@la_remiseria) May 15, 2023

Teniendo en cuenta los antecedentes de la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan, donde la Corte dijo que el artículo 5 de la Constitución Nacional ordena la alternancia republicana en el poder, el final está abierto.

Carbajal pidió a la Corte una declaración de certeza sobre el artículo 132 de la Constitución formoseña, que ordena que el gobernador puede acceder a la reelección sin precisar cuántas veces. Pero señala que le reelección indefinida viola la Constitución nacional y la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala que esa práctica viola los derechos humanos. El domingo próximo cierran las listas en Formosa. ¿Se pronunciará la Corte?

La lección del Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales

En medio de la preocupación por las elecciones provinciales favorables al Frente de Todos en Tierra del Fuego y La Pampa, provincias de tradición peronista, la cúpula del PRO se reunió para poner las barbas en remojo: las peleas y las divisiones alejan a los votantes. Está demostrado.

Si bien el radical Martín Berhongaray creció en La Pampa, no pudo con Sergio Ziliotto, del peronismo. En Tierra del Fuego, el PRO y la UCR se dividieron y sacaron menos votos sumados que el voto en blanco. El bullrichismo responsabiliza de eso al larretismo y ahora hay pases de facturas, aunque en silencio.

En Salta, en cambio, el PRO se perfilaba para una división y el operador bullrichista Damian Arabia inspiró la intervención del PRO a último momento para que no se escindiera. Finalmente, Juntos por el Cambio fue unido a la elección y logró ser segunda fuerza cuando antes era tercera. El candidato a gobernador fue Miguel Nanni, radical, y la vice fue Virginia Cornejo, de Patricia Bullrich. De ese modo, desplazó a Emiliano Estrada del Frente Avancemos (Frente de Todos).

Como se esperaba, el ganador fue Gustavo Saénz, de la Alianza Gustavo Gobernador, que fue felicitado tanto por Massa, como por De Pedro y Rodríguez Larreta. Pero los bullrichistas celebran que Jose Gauffin, candidato a diputado provincial fue el candidato más votado y que ello permitió tener dos diputados provinciales y 28 concejales en toda la provincia.

Comienza a ordenarse en Juntos la puja por CABA y provincia

WhatsApp Image 2023-05-15 at 16.44.00.jpeg

En ese contexto, Macri, Larreta, Bullrich y Vidal se reunieron este lunes para acordar un candidato único en CABA, que saldrá entre Jorge Macri y Fernán Quirós mediante encuestas que ambos sectores acordarán. Las mayores chances las tiene Macri en las encuestas. “Sería una derrota de Larreta”, dicen en las tiendas de Bullrich.

En la provincia, Larreta sostendrá a Diego Santilli y Bullrich elegirá a uno de los tres designados: Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín De la Torre. También está en la negociación Cristian Ritondo, pero ahora señalan que quedó más relegado porque los tres bullrichistas se oponen a incluirlo en forma insistente.

De todos modos hay una negociación en ciernes. El otro acuerdo fue una fiscalización conjunta en las elecciones y una estrategia común para decidir alianzas como las de Espert o la de Schiaretti y Urtubey, más lejana, por ahora.