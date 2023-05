Jorge Macri: "Mis candidatos son Horacio y Patricia"

¿Cómo se van a elegir los candidatos en el PRO?: "Las encuestas son un factor. Yo me siento preparado para la tarea y Fernán (Quirós) también. Respeto mucho a Fernán pero respeto la opinión del porteño que busca una experiencia que puedo aportar yo", dijo

"Horacio es quien me trajo a la ciudad y me abrió la puerta para ser candidato. Le dije que me atraía ser candidato, traer la experiencia y se lo plantee. Estoy cómodo y preparado"

"Mi trabajo es convencer a los porteños de que nos den una 3° etapa de mejora, de que nos permitan seguir haciendo las cosas que inició Mauricio y que siguió Horacio. Yo quiero hacerlo mejor que ellos y ese es el desafío de los que llegamos", concluyó.