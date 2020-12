Alberto: "Hemos acordado que se empiece a vacunar a las 9 en todos lados, es simbólico y me interesó que sea así"

Alberto Fernández habló sobre la vacunación, el aborto y la economía, entre otros temas.

El presidente Alberto Fernández, a horas de que se la primera etapa de la campaña de vacunación contra el Covid, aseguró: "Hemos acordado que se empiece a vacunar a las 9 en todos lados, eso sí es simbólico y me interesó que sea así".

En declaraciones a la TV Pública, el primer mandatario afirmó: "Espero que pase como un día más en el que los argentinos sentimos que resolvemos problemas. Es un día más, aunque es emblemático y significativo porque podemos empezar a vacunar a la gente y darle inmunidad a aquellos que hoy corren más riesgo, como el personal de salud".

En ese sentido, al analizar el contexto en el cual se realizará la vacunación, el Presidente hizo hincapié en los temas que se abordarán este martes en el Congreso. "Para muchas mujeres es emblemático por la legalización del aborto, pero para mí es resolver un problema que atraviesa la salud pública. Y también lo es para los jubilados tener un sistema de movilización de sus haberes, ahora trimestral y que de algún modo les permite prever y organizar sus vidas", señaló.

"Es un día importante, pero debería ser un día más porque no me gusta convertir en épica las cosas que necesariamente debemos hacer para que la Argentina funcione mejor", resaltó Fernández.

Sin embargo, pese a sus dichos, señaló: "Hemos acordados que la Argentina se empiece a vacunar a las 9 en todos lados. Eso sí es simbólico y eso sí me interesó que sea así" y agregó: "No queríamos que hubiera un primero, quiero que construyamos entre todos, donde todos son importantes, necesarios y tienen los mismos derechos".

Por otro lado, ante la controversia por la Sputnik V, Fernández destacó que "estamos hablando de la vacuna más codiciada por la humanidad. Hay 7 mil millones de personas en todo el mundo esperando esta vacuna y eso supone un mercado impresionante, que mueve un negocio de decenas de miles de millones de dólares".

"Hay una disputa muy perversa y dura, una guerra comercial. Hay sectores políticos que desinforman y usan a esta vacuna como parte de su partido", dijo el Presidente y agregó: "Me sobran los dedos de la mano para decir qué laboratorios en el mundo pueden hacer una vacuna de esta naturaleza, la conclusión que tengo que sacar es que todas las vacunas tienen que ser buenas y tener entidad científica. Entonces, yo no me animaría a decir que una es mejor que otra".

Otras definiciones:

Sobre la vacuna de AstraZeneca: “Si finalmente la de AstraZeneca termina haciendo la vacuna y si puede funcionar entre 2 y 8 grados, yo diría que es una gran vacuna porque en una heladera común puede ser guardada. Si digo que hay algunas, como la de Pfizer, que necesitan - 70 grados y veo que hay siete depósitos en la Argentina capaces de suministrar semejante frío, diría que esa vacuna no parece ser la más accesible para la gente”

Aborto: "Quisiera que mañana salga la ley, es un problema que tiene que ver con derechos, un problema de salud pública. Decir que el aborto no existe es un acto de hipocresía. Respeto a los que están en contra, sé que es un tema sensible donde la religión se mete, pero quisiera que todos reflexionemos sobre lo que estoy planteando. Este problema existe y está instalado hace años, lo que pasa es que hay una Argentina hipócrita que lo niega, como negaba la homosexualidad, las uniones del mismo sexo, el divorcio".

Economía: "Tenemos que trabajar con prudencia para que la Argentina crezca, la inflación no se desmadre, el déficit fiscal baje y los ingresos se recuperen en términos reales. En el Presupuesto 2021 la obra pública se multiplica por 2, crece la inversión en educación, salud, ciencia y tecnología. Tenemos que lograr que los salarios y jubilaciones estén por encima de la inflación. Recibimos una inflación del 54% y terminamos con una del orden del 35%, los salarios no le ganaron a la inflación pero han registrado la menor pérdida. En pandemia nos fue mejor que con la otra pandemia".

Sobre la salida de Luis María Kreckler: "Traté de simplificar las cosas, tengo un vínculo muy directo con Sabino Vaca Narvaja que me ha demostrado en estos meses ser un extraordinario ejecutor de las que cosas que necesita Argentina en China. No es alguien de carrera diplomática, pero ha estudiado a China durante años y conoce su funcionamiento como pocas personas en la Argentina”.

Impuesto a las grandes fortunas: “Con Máximo (Kirchner) hicimos lo imposible para que sea un acuerdo real y con consenso. Muchas veces hablé con empresarios y les dije ‘miren, sería magnífico que ustedes se presten a este aporte’ y que un día los argentinos hagamos un monumento y digamos que en un momento muy crítico estas personas aportaron su riqueza para los argentinos que lo necesitaban. Quisimos que saliera por consenso y no lo logramos, pero cuando hubo que decidir, decidió el poder político".