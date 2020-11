Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio.

En su mano a mano con Luis Novaresio, en Animales Sueltos, Jorge Asís realizó su análisis político semanal. La entrada de Jorge Ferraresi en el Gabinete nacional, la vacuna rusa y las internas en Cambiemos y el Frente de Todos fueron algunos de los temas que abordó, al tiempo que advirtió: "Alberto es un hombre que está con la necesidad de gritar un gol".

"Estamos en una zona agónica de la primavera albertista, que arrancó con el triunfo de Arce y la derrota de Trump. Hubo un acomodamiento con la vacuna rusa, pero al no terminar de cerrarlo puede ser el ocaso de la primavera. Está todo muy bien, pero lo único que hubo fue un asunto mediático, no llegan las 10 millones de vacunas. Hay una locuacidad desmedida que no condice con la realidad. Hay vulnerabilidad en materia de decisiones y no hay autoridad para implementarlas"

"Hay una gran presión de la provincia de Buenos Aires para que se avance en la ANMAT con la autorización de la vacuna rusa, que está más o menos trabado. Además, es una importación y tenés que salir airoso con la documentación y la orden de compra. Aún no hay una determinación de decir cerremos, hay contradicciones. Lo que está detrás de las trabas es la confrontación de laboratorios que son muy importantes. Ya no es un tema sanitario, sino también geopolítico".

"Las propias ideas del Presidente, llega un momento, que se traban y no salen. Tiene la ventaja de que se culpa de todo a la Dra., pero hay muchas vacilaciones y cuestiones que todavía no se aclaran. Alberto está en un simulacro de gobierno, es un hombre que está con la necesidad de gritar un gol, pero que podría tener su propio poder con el movimiento obrero, los gobernadores y los intendentes. Y si con este apoyo tenés una idea de país, ponete a trabajar porque estamos en la lona".

"Ferraresi le va a dar un poco de acción y zozobra al Ministerio (de Hábitat). Es un intendente está acostumbrado a la obra permanente con menos reflexión. Va a haber un cambio para bien, porque es un tipo de actividad, de territorio. Tonto no es, podrá equivocarse, pero te garantizo acción. No va a tener problemas de subejecución presupuestaria, porque te ejecuta hasta que lo que no tiene y es un sinceramiento político. Bielsa de un prestigio absoluto, quizá no estaba para esta función donde tenés que firmar mucho. Necesitás es un tipo que salga e inaugure".

"Argentina está jorobada. Vivió sobre sus posibilidades y no resolvió muchos temas pendientes. Tal vez, como Dios debe tener algo de peronista, te vuelve a llevar la soja a un precio muy alto como para atenuar un poco los padecimientos. Pero si querés arreglar algo, tenés que recortar. Sabés qué es lo que no tienen lo jubilados, capacidad de lobby. En Argentina envejecer es un error, No hay respeto por el mayor, es lo más débil"

"El tema de Macri (como candidato) es tan importante como todo el espacio del PRO. El candidato natural es Rodríguez Larreta, pero la celebridad es él. Tanto ese espacio como el Frente de Todos son dos coaliciones que tienen muchos problemas internos y ninguno puede perder una sola franja. Acá el negocio es ver quién logra que se le caiga un pedazo al otro sin que se les caiga a ellos. Cambiemos tiene más sujetos que problemáticas y sus problemas son los sujetos más que las ideas. Tenés que buscar sintonía entre Carrió, Macri, Vidal, Lousteu y Pichetto".