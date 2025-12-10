Manuel Adorni y Diego Santilli aceleraron las negociaciones por el Presupuesto 2026 con gobernadores en Casa Rosada

“El proyecto de Reforma Laboral está terminado y lo tengo yo en mi celular, para mandarlo mañana”, dijo el jefe de Gabinete y vocero del Gobierno, Manuel Adorni. La estrategia del Gobierno es que empiece a debatirse en comisión del Senado, donde Patricia Bullrich -ahora jefa de bloque oficialista- lleva adelante las negociaciones con la oposición para conseguir apoyo a la “modernización laboral”.

En su primera conferencia de prensa desde que asumió como jefe de Gabinete, Adorni admitió, ante la consulta de A24.com, que el Gobierno analiza “extender hasta los primeros días de enero” las extraordinarias en caso de que no se consigan los consensos en diciembre.

“No hay una decisión tomada en caso de que por una cuestión de tiempos no se llegue”, aclaró. “Podemos hacer una extensión o retomar a mediados de enero. Pero tampoco depende de nosotros, sino de lo que marca la técnica legislativa”, explicó Adorni, sobre las estrategias que analiza la Casa Rosada para los debates que se vienen.

Adorni confirmó que se posterga el debate de la reforma tributaria para febrero

El Gobierno decidió a último momento demorar la presentación del proyecto de reforma tributaria para debatirlo después del presupuesto 2026 y de la reforma laboral. Por eso, Adorni confirmó a A24.com que el texto está demorado y será enviado a sesiones extraordinarias recién en febrero.

Aunque algunos temas tributarios están incluidos en la reforma laboral —la reducción de aportes— el grueso del texto de los cambios impositivos se pasarán para febrero. Eso solamente "en caso de existir", dijo Adorni. No pudo confirmarlo.

“Nosotros, como pasó con (el anuncio de baja de) las retenciones (al campo) hace 48 hs, la línea va a ser siempre bajando impuestos”, aclaró Adorni. “Depende de cuántos recursos uno disponga para seguir bajando impuestos, pero la línea va a ser esa”, prometió.

¿Ruptura con la CGT?

En otro punto de la conferencia, Adorni negó que se haya roto la relación con la CGT, al remarcar que el representante de la central sindical en el Consejo de Mayo fue el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Además aclaró que tras enviar el proyecto de Reforma Laboral este jueves al Congreso, el Gobierno lo que hará es someterlo al debate, y admite que puede sufrir modificaciones.

Adorni reconoció que el texto del actual proyecto no incluye la eliminación de los aportes obligatorios a las obras sociales de parte de los trabajadores, aunque no descartó que ese tema sea parte de una segunda reforma laboral que el Gobierno podría enviar más adelante.

“Las modificaciones que se vayan a hacer van a ser parte de una segunda ley de reforma sindical, pero en este momento no habría modificaciones, los aportes son obligatorios, en principio no va a haber modificaciones”, aclaró.