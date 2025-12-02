Juró la nueva ministra de Seguridad: presencias, ausencias y el plan íntimo de "la heredera" de Bullrich

Monteoliva anticipó detalles de su plan de gestión y confirmó que “se va a mantener el mismo equipo en el Ministerio, como la mayoría de los programas que deja Patricia Bullrich”. Solo habrá cambios mínimos en funcionarios que dejarán el cargo para asumir como legisladores electos.

En declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos, A24.com, Monteoliva anticipó detalles de su plan de gestión, y confirmó que salvo algunas excepciones de funcionarios que dejarán el cargo para asumir como diputados o senadores electos en distintas provincias, “se van a mantener el mismo equipo en el Ministerio como la mayoría de los programas que deja vigentes Patricia Bullrich.

El plan de seguridad de Monteoliva para Rosario, la provincia de Buenos Aires y el caso del gendarme Nahuel en Venezuela

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad asumió en reemplazo de Patricia Bullrich. Foto A24.com en Casa Rosada.

La flamante ministra dialogó con los periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos, A24.com, y confirmó que la gestión continuará con la “doctrina Bullrich”, que su entorno define como la política de mano dura y “anti-Zafaroni”.

Apenas asumió, Monteoliva definió tres prioridades de gestión. La primera de ellas es el "Plan Bandera" (control del narcotráfico) en Rosario. La ministra confirmó que en una de sus primeras actividades esta semana será visitar la ciudad santafesina para reunirse con fiscales, fuerzas de seguridad y el gobernador Maximiliano Pullaro. El objetivo es “hacer un seguimiento del plan, que no se detendrá en ningún momento”.

Axel Kicillof

Ante la consulta sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y si está dispuesta a dialogar con el gobernador Axel Kicillof, Monteoliva dijo que “la provincia de Buenos Aires a todos nos preocupa siempre” y confirmó que “las fuerzas federales están para acompañar técnicamente en un trabajo complementario”.

Consultada puntualmente sobre una posible conversación con Kicillof, Monteoliva evitó una definición contundente, aunque aclaró que “la conversación está abierta siempre” y que “la gestión de nación es de colaboración”.

“Tenemos comunicación permanente a nivel equipos”, aclaró la nueva ministra de Seguridad de Milei.

En cuanto a la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, Monteoliva evitó responder sobre una posible acción conjunta con el gobierno norteamericano de Donald Trump. “La situación de Nahuel es un trabajo de todos los días, hay mucha información que no se puede hacer pública por obvias razones.”

"No hay un día que Gendarmería y autoridades no estemos trabajando por traer a Nahuel, confiamos en que vamos a traer a Nahuel a casa”, enfatizó.