Milei le toma juramento a Monteoliva en Seguridad y se esperan más cambios de Gabinete

Siguen los cambios de Gabinete de Javier Milei. Este martes, el presidente le toma juramento a Alejandra Monteoliva en Seguridad.
Tras despedir a Patricia Bullrich como la “ministra de Seguridad impulsora de su propia doctrina”, el presidente Javier Milei pone este martes en funciones a Alejandra Monteoliva como la sucesora que tendrá a cargo a todas las fuerzas de seguridad. Por lo pronto, no hay fecha todavía para la jura del ministro de Defensa, Carlos Presti, porque faltan definir todavía algunos otros cambios en los equipos de gestión.
La saliente ministra renunció al cargo para asumir su banca de senadora. Será la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y la estratega del gobierno para impulsar la sanción de las leyes que enviará el presidente en sesiones extraordinarias desde el mismo 10 de diciembre.
En cambio, el reemplazante del electo diputado Luis Petri en el Ministerio de Defensa, el jefe del Ejército, Carlos Presti, deberá esperar unos días más para jurar como el primer militar de alto rango, en un cargo político de ministro, desde el regreso de la democracia en 1983. La demora se da porque Milei terminaba de redefinir las cúpulas de las Fuerzas Armadas.
Fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que Presti asumiría en Defensa el 10 de diciembre, el mismo día en que Petri asumirá su banca de diputado por Mendoza.
Antes del recambio en Defensa, Petri y Presti compartirán dos actos en los próximos días, uno por la llegada de aviones F-16 comprados recientemente para la Fuerza Aérea y otro por la adquisición de tanques de guerra.
Adorni medita más cambios en la jefatura de Gabinete
En tanto, a más de dos semanas de asumir como el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminaba de llenar los casilleros de la estructura de cargos con los nombres de los integrantes del equipo que lo acompañarán en esta nueva etapa de gestión con un objetivo claro: avanzar en un nuevo ajuste en el Estado, con más despidos de empleados públicos, la eliminación de organismos descentralizados y la privatización de empresas públicas.
La primera etapa del ajuste en el Estado fue aplicada cada 3 meses, a partir de la no renovación de contratos a medida que se vencían. También se avanzó con la eliminación de cargos y funciones, que llevaron a numerosos empleados de planta permanente a ser reubicados en otras áreas, o directamente puestos en disponibilidad mediante un plan de pago de la indemnización.
En el gobierno planean una segunda ola de despidos a partir de fin de diciembre, cuando venzan miles de contratos.
Según trascendió, Adorni le habría pedido la renuncia al hasta ahora vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, un funcionario que venía desde la llegada de Milei al poder, con Nicolás Posee, como su primer jefe de Gabinete.
Rolandi supo ganarse la continuidad con la jefatura de gabinete de Guillermo Francos, pero con la llegada de Adorni, la estructura organizacional de la jefatura de Gabinete y ese cargo quedó en cuestión.
En un marco de estricto hermetismo, se espera que Adorni publique en los próximos días en el Boletín Oficial a los funcionarios que completarán el nuevo equipo en la jefatura de Gabinete.
También debe definir quien ocupará la Secretaría de Relación Parlamentaria, y oficializar el pase del subsecretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, a la órbita de la nueva Secretaría de Prensa que depende de la jefatura de Gabinete.
En tanto, Milei no descarta para marzo impulsar nuevos cambios de ministros, como parte de otra etapa que llevaría adelante el proceso de negociación para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de justicia y de más de 200 jueces y fiscales federales y del Procurador General de la Nación.