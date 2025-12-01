Milei le toma juramento a Monteoliva en Seguridad y se esperan más cambios de Gabinete

Fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que Presti asumiría en Defensa el 10 de diciembre, el mismo día en que Petri asumirá su banca de diputado por Mendoza.

Antes del recambio en Defensa, Petri y Presti compartirán dos actos en los próximos días, uno por la llegada de aviones F-16 comprados recientemente para la Fuerza Aérea y otro por la adquisición de tanques de guerra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1995135701646561393?s=20&partner=&hide_thread=false Capacidad supersónica.

Defensa supersónica.

Argentina supersónica.

La nueva era está por despegar. Y esta vez, volamos a velocidad supersónica. pic.twitter.com/31ld2Qw3FS — Luis Petri (@luispetri) November 30, 2025

Adorni medita más cambios en la jefatura de Gabinete

Adorni conferencia de prensa a

En tanto, a más de dos semanas de asumir como el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminaba de llenar los casilleros de la estructura de cargos con los nombres de los integrantes del equipo que lo acompañarán en esta nueva etapa de gestión con un objetivo claro: avanzar en un nuevo ajuste en el Estado, con más despidos de empleados públicos, la eliminación de organismos descentralizados y la privatización de empresas públicas.

Desde que Milei llegó al poder en diciembre de 2023, fueron más de 55.000 los empleados estatales despedidos de la administración pública central y organismos descentralizados.

La primera etapa del ajuste en el Estado fue aplicada cada 3 meses, a partir de la no renovación de contratos a medida que se vencían. También se avanzó con la eliminación de cargos y funciones, que llevaron a numerosos empleados de planta permanente a ser reubicados en otras áreas, o directamente puestos en disponibilidad mediante un plan de pago de la indemnización.

En el gobierno planean una segunda ola de despidos a partir de fin de diciembre, cuando venzan miles de contratos.

Según trascendió, Adorni le habría pedido la renuncia al hasta ahora vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, un funcionario que venía desde la llegada de Milei al poder, con Nicolás Posee, como su primer jefe de Gabinete.

Ministro del Interior, Guillermo Francos, en las gradas del recinto de Dipuatdos acompañado por el vicejefe de Gabinete, Rolandi y el asesor presidencial Lule Menem. Foto Diputados.jpg

Rolandi supo ganarse la continuidad con la jefatura de gabinete de Guillermo Francos, pero con la llegada de Adorni, la estructura organizacional de la jefatura de Gabinete y ese cargo quedó en cuestión.

En un marco de estricto hermetismo, se espera que Adorni publique en los próximos días en el Boletín Oficial a los funcionarios que completarán el nuevo equipo en la jefatura de Gabinete.

También debe definir quien ocupará la Secretaría de Relación Parlamentaria, y oficializar el pase del subsecretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, a la órbita de la nueva Secretaría de Prensa que depende de la jefatura de Gabinete.

En tanto, Milei no descarta para marzo impulsar nuevos cambios de ministros, como parte de otra etapa que llevaría adelante el proceso de negociación para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de justicia y de más de 200 jueces y fiscales federales y del Procurador General de la Nación.