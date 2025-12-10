EE.UU. interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela
En medio de la tensión en el Caribe, Donald Trump anunció el operativo en aguas internacionales. La medida podría dificultar la exportación de crudo del gobierno chavista.
EE.UU. interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.
Estados Unidosinterceptó y confiscó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, en un nuevo episodio que profundiza la tensión diplomática entre Washington y Caracas. El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense Donald Trump, citado por la agencia AP.
“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, el más grande jamás incautado”, declaró Trump ante periodistas al inicio de una mesa redonda con empresarios y funcionarios. “Están pasando otras cosas, lo verán más adelante”, agregó, sin dar más detalles sobre la operación.
Hasta el momento, Petróleos de Venezuela (PDVSA) no emitió una comunicación oficial sobre el incidente.
Según Bloomberg, la confiscación del petrolero podría complicar aún más el comercio exterior de petróleo venezolano, ya que otros operadores marítimos podrían mostrar mayor cautela o negarse a cargar crudo ante el temor de sanciones y acciones militares estadounidenses.
La operación ocurre en un contexto de fuerte presión política y económica de EE.UU. sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar una supuesta red internacional de narcotráfico vinculada al llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega enfáticamente.
Un día clave por el Nobel de la Paz a María Corina Machado
El anuncio coincidió con la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no estuvo presente pero aseguró que llegará a Noruega en las próximas horas. Su ausencia reforzó la incertidumbre sobre su seguridad y su situación política.
Operaciones militares y advertencias de Trump
Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de EE.UU. informaron haber hundido más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. El saldo oficial menciona más de 80 muertos en el marco de estas operaciones.
Trump advirtió que “pronto” podrían comenzar ataques dentro del territorio venezolano, declaraciones que elevaron la tensión regional. En respuesta, Maduro llamó a la población a organizarse en milicias ciudadanas y resistir lo que considera amenazas de intervención extranjera.
Chevron sigue operando con licencia especial
Mientras tanto, PDVSA continúa trabajando junto a la petrolera estadounidense Chevron, que opera bajo una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al resto del sector energético venezolano.
La confiscación del petrolero se convierte así en un nuevo capítulo en la escalada entre Estados Unidos y Venezuela, con impacto directo en la industria petrolera, la geopolítica regional y el frágil escenario político interno del país caribeño.