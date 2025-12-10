Renunció el subsecretario de Derechos Humanos y el Gobierno anunció a su reemplazante

El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, renunció a su cargo "por motivos personales" según indicó el Ministerio de Justicia, y anunció que su reemplazante será el abogado Joaquín Ignacio Mogaburu.
El Ministerio de Justicia informó que Alberto Baños dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos por “motivos personales” y anunció que será reemplazado por Joaquín Ignacio Mogaburu.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, renunció a su cargo "por motivos personales" según indicó el Ministerio de Justicia, y anunció que su reemplazante será el abogado Joaquín Ignacio Mogaburu.
El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, informó de la renuncia por un comunicado en el que precisó que se originó "por motivos personales".
La cartera agradeció a Baños por "haber acompañado el inicio de la reestructuración" del área y consideró que gracias a eso cual el Gobierno nacional "puso fin a una estructura sobredimensionada utilizada para currar y albergar a empleados militantes".
"Bajo esta nueva conducción, la Subsecretaria profundizará el proceso de ordenamiento del área: se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos", ponderaron en el texto.
Y agregaron que esas medidas contribuyeron a "desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023".
Además, indicó que el reemplazante de Baños será Joaquin Ignacio Mogaburu, a quien destacó como "abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal". "Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa", remarcó sobre Mogaburu.