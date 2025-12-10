Renunció el subsecretario de Derechos Humanos y el Gobierno anunció a su reemplazante

Y agregaron que esas medidas contribuyeron a "desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023".

Quién es el reemplazante de Baños

Además, indicó que el reemplazante de Baños será Joaquin Ignacio Mogaburu, a quien destacó como "abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal". "Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa", remarcó sobre Mogaburu.