Política
Derechos Humanos
Gobierno
CAMBIOS EN EL GOBIERNO

Renunció el subsecretario de Derechos Humanos y el Gobierno anunció a su reemplazante

El Ministerio de Justicia informó que Alberto Baños dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos por “motivos personales” y anunció que será reemplazado por Joaquín Ignacio Mogaburu.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, renunció a su cargo "por motivos personales" según indicó el Ministerio de Justicia, y anunció que su reemplazante será el abogado Joaquín Ignacio Mogaburu.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, informó de la renuncia por un comunicado en el que precisó que se originó "por motivos personales".

La cartera agradeció a Baños por "haber acompañado el inicio de la reestructuración" del área y consideró que gracias a eso cual el Gobierno nacional "puso fin a una estructura sobredimensionada utilizada para currar y albergar a empleados militantes".

"Bajo esta nueva conducción, la Subsecretaria profundizará el proceso de ordenamiento del área: se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos", ponderaron en el texto.

Y agregaron que esas medidas contribuyeron a "desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023".

Quién es el reemplazante de Baños

Además, indicó que el reemplazante de Baños será Joaquin Ignacio Mogaburu, a quien destacó como "abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal". "Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa", remarcó sobre Mogaburu.

