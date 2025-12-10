Yanina Latorre reveló las explosivas razones por las que Wanda Nara estaría incómoda en Telefe: "Está odiada con..."

Capristo, además, analizó: "El formato, tanto Bake Off como Masterchef, estando Wanda de centro, se habla más de ella que del programa. Entonces eso no se luce".

"A MasterChef le va bien", acotó Yanina. Capristo coincidió: "Sí, le va perfecto. Y creo que Maxi fue muy acertado".

Por último, Popgold cerró con una reflexión sobre las aspiraciones en la televisión: "Yo siento que hay una aspiración colectiva de que todos quieren ser Susana y me parece que ya no existe más ese rol".

Qué gesto tuvo L-Gante con Wanda Nara en el día de su cumpleaños

Wanda Nara llegó a sus 39 años y lo hace en un escenario distinto al del año pasado. Aunque su vínculo con Mauro Icardi aún no está completamente definido y persisten las tensiones derivadas de esa separación, la empresaria logró alcanzar la calma que tanto buscaba. Hoy disfruta de una etapa más estable, sostenida por la relación con Martín Migueles, el acompañamiento constante de sus cinco hijos y un trato cordial con Maxi López, que también aporta a este momento de mayor armonía.

Radicada en la Argentina, rodeada de amistades, proyectos profesionales y el apoyo de su familia, compartió en redes sociales los primeros obsequios que recibió por su cumpleaños junto con las cartas que sus hijas más pequeñas le prepararon con dedicación. En cada publicación dejó ver la emoción que atraviesa, mostrando un bienestar que se refleja tanto en lo personal como en lo laboral. Entre los múltiples saludos que recibió desde temprano, hubo uno que destacó por encima de los demás: el mensaje de L-Gante.

Si bien la relación sentimental entre ambos terminó hace tiempo, el contacto nunca se cortó del todo, aunque se volvió menos frecuente.

El propio cantante lo explicó en una entrevista con Moria Casán, donde reconoció que ya no hablan a diario como antes, pero que cada tanto vuelven a comunicarse. Por eso no dudó en saludarla en una fecha tan especial. "Mi amor por Wanda fue verdadero. Al menos yo siempre lo sentí así. Nos distanciamos por algunas diferencias, fue una decisión sana", explicó el artista al recordar aquel vínculo.

En esa misma charla, L-Gante señaló que Wanda siempre fue honesta con él, aunque admitió que la exposición mediática que rodea a la empresaria terminó desgastando la relación. "Convivir todos los días con un rumor o con un problema nuevo... yo buscaba la paz y no era por ahí. Yo necesitaba un cambio y había muchas cosas con el ex que yo prefería ni opinar", expresó al justificar el distanciamiento.

Por todo esto, hoy el músico prefiere que aquella historia quede como un recuerdo valioso pero cerrado. "No volvería con ella pero la aprecio", afirmó, dejando en claro que, aunque el romance quedó atrás, conserva un afecto sincero y un respeto intacto hacia Wanda Nara.