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Amenaza de bomba en la Residencia de Olivos y Casa Rosada: desplegaron un fuerte operativo

La alerta se originó a partir de una llamada anónima al 911, en la que una persona advirtió sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro del perímetro de la Quinta y la Casa Rosada.

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Amenaza de bomba en la Residencia de Olivos y Casa Rosada. (Foto: captura A24)

Amenaza de bomba en la Residencia de Olivos y Casa Rosada. (Foto: captura A24)

Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado por la noche en la Residencia Presidencial de Olivos, luego de que una amenaza de bomba obligara a activar un importante operativo de seguridad en el predio donde reside el presidente de la Nación. La advertencia también incluyó a la Casa Rosada.

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La alerta se originó a partir de una llamada anónima al 911, en la que una persona advirtió sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, ubicada en el partido bonaerense de Vicente López y la amenaza también incluía la Casa Rosada.

Ante la gravedad del aviso, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones. La Casa Militar, junto con fuerzas federales y especialistas de la División Antiexplosivos, desplegó un amplio operativo para inspeccionar el predio.

Tras recibir la denuncia, efectivos especializados realizaron un minucioso rastrillaje en distintos sectores de la residencia presidencial con el objetivo de verificar la existencia de un explosivo.

En A24 informaron que el texto de la amenaza sostenía: "Van a poner una bomba y van a hacer explotar a Milei". Sin embargo, desde el lugar de los hechos, el movil de Marcelo Padovani agregó el operativo realizado tanto en Olivos como en Casa Rosada dio negativo y terminó sin mayores preocupaciones.

El acciones incluyeron una importante presencia policial en los accesos al predio y en los alrededores de la residencia, aunque no fue necesario interrumpir el tránsito vehicular en las avenidas y calles cercanas.

La amenaza resultó falsa y buscan identificar al autor

Una vez finalizada la inspección, los especialistas descartaron la presencia de explosivos y confirmaron que la amenaza había sido falsa.

Ahora la investigación quedó en manos de la Justicia Federal, que intentará identificar a la persona que realizó la llamada al 911 para determinar su responsabilidad en el delito de intimidación pública.

Las autoridades también analizarán los registros telefónicos y otros elementos técnicos con el objetivo de establecer el origen del llamado y avanzar con la causa.

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