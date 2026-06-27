Amenaza de bomba en la Residencia de Olivos y Casa Rosada: desplegaron un fuerte operativo

En A24 informaron que el texto de la amenaza sostenía: "Van a poner una bomba y van a hacer explotar a Milei". Sin embargo, desde el lugar de los hechos, el movil de Marcelo Padovani agregó el operativo realizado tanto en Olivos como en Casa Rosada dio negativo y terminó sin mayores preocupaciones.

El acciones incluyeron una importante presencia policial en los accesos al predio y en los alrededores de la residencia, aunque no fue necesario interrumpir el tránsito vehicular en las avenidas y calles cercanas.

La amenaza resultó falsa y buscan identificar al autor

Una vez finalizada la inspección, los especialistas descartaron la presencia de explosivos y confirmaron que la amenaza había sido falsa.

Ahora la investigación quedó en manos de la Justicia Federal, que intentará identificar a la persona que realizó la llamada al 911 para determinar su responsabilidad en el delito de intimidación pública.

Las autoridades también analizarán los registros telefónicos y otros elementos técnicos con el objetivo de establecer el origen del llamado y avanzar con la causa.