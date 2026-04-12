Amenaza de bomba: la postura de Gimnasia de Jujuy por el jugador detenido

El futuro del jugador, en duda

Endrizzi, de 32 años, cuenta con una extensa trayectoria en el ascenso argentino. Surgido en Instituto de Córdoba, también pasó por Independiente Rivadavia antes de llegar a Gimnasia de Jujuy en 2023, donde acumuló más de 100 partidos.

El club se pronunció tras el episodio y aclaró que el hecho está bajo investigación de la Justicia federal. Además, remarcó que, de confirmarse lo ocurrido, se trataría de una conducta individual ajena a los valores de la institución.

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El presidente de la entidad, Walter Morales, fue contundente: “Vamos a salvaguardar a la institución”. En ese contexto, no se descarta la rescisión del contrato del futbolista.

Caos en el aeropuerto y más de 1.200 pasajeros afectados

La aerolínea Flybondi informó que el vuelo FO5181, previsto para las 13:25, sufrió demoras y cancelaciones que afectaron a más de 1.200 pasajeros.

Según detallaron, la amenaza fue realizada por un pasajero a bordo, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia. Además, señalaron que se trató del segundo episodio de este tipo en menos de 48 horas, con fuerte impacto en la operación.

Desde la compañía adelantaron que evalúan iniciar acciones penales contra los responsables.

El testimonio de una pasajera reflejó la tensión del momento: aseguró que el acusado dijo que “iban a explotar todos”, lo que desató el pánico dentro del avión.