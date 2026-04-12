Tras el grave incidente que sacudió al fútbol argentino, cuando el defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue detenido acusado de realizar una amenaza de bomba en un vuelo con destino a Buenos Aires, el club lanzó un comunicado.
El episodio generó un operativo de máxima seguridad, demoras masivas y podría tener consecuencias judiciales y deportivas.
Amenaza de bomba: la postura de Gimnasia de Jujuy por el jugador detenido
Tras el grave incidente que sacudió al fútbol argentino, cuando el defensor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue detenido acusado de realizar una amenaza de bomba en un vuelo con destino a Buenos Aires, el club lanzó un comunicado.
El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán y obligó a activar un amplio operativo de seguridad que alteró por completo la jornada.
Tras la alerta, intervino el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (Gedex), que llegó desde Salta, junto con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ambos equipos inspeccionaron en detalle la aeronave y el equipaje, aunque el resultado fue negativo: no se encontraron explosivos ni elementos sospechosos.
A pesar de ello, el procedimiento generó importantes demoras y complicaciones logísticas. El plantel jujeño, que debía viajar para enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares por la Primera Nacional, tuvo que someterse a nuevos controles antes de poder despegar varias horas más tarde. Endrizzi, en tanto, quedó detenido.
Endrizzi, de 32 años, cuenta con una extensa trayectoria en el ascenso argentino. Surgido en Instituto de Córdoba, también pasó por Independiente Rivadavia antes de llegar a Gimnasia de Jujuy en 2023, donde acumuló más de 100 partidos.
El club se pronunció tras el episodio y aclaró que el hecho está bajo investigación de la Justicia federal. Además, remarcó que, de confirmarse lo ocurrido, se trataría de una conducta individual ajena a los valores de la institución.
El presidente de la entidad, Walter Morales, fue contundente: “Vamos a salvaguardar a la institución”. En ese contexto, no se descarta la rescisión del contrato del futbolista.
La aerolínea Flybondi informó que el vuelo FO5181, previsto para las 13:25, sufrió demoras y cancelaciones que afectaron a más de 1.200 pasajeros.
Según detallaron, la amenaza fue realizada por un pasajero a bordo, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia. Además, señalaron que se trató del segundo episodio de este tipo en menos de 48 horas, con fuerte impacto en la operación.
Desde la compañía adelantaron que evalúan iniciar acciones penales contra los responsables.
El testimonio de una pasajera reflejó la tensión del momento: aseguró que el acusado dijo que “iban a explotar todos”, lo que desató el pánico dentro del avión.