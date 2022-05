Andrés "Cuervo" Larroque reavivó la interna en el Frente de Todos: "No se soluciona con una simple reunión"

"Sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza. Me parece que lo que venimos tratando es cómo dotamos de sentido la unidad, porque no es una cuestión mágica de que la simple reunión, si nosotros no resolvemos los problemas de la gente puede sostener", expresó. En tanto, consideró que "hay que resolver los problemas de la gente por una cuestión moral".

.Las críticas del "Cuervo" Larroque al Gobierno

No es la primera vez que Andrés “El Cuervo” Larroque, que también es secretario general de La Cámpora, manifierta duras críticas hacia el Gobierno. Anteriormente arremetió: “Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones; tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro”.

En el mismo sentido, Larroque indicó: "Sabemos que Alberto Fernández expresa una mirada moderada pero no llegó a la presidencia a través de esa mirada. Los planteos de campaña tenían que ver con la mirada que siempre tuvimos nosotros".

“La generosidad de Cristina no es recíproca por parte de Alberto y de otros actores que pretenden aprovecharse de este gesto magnánimo (la convocatoria a la fórmula presidencial) para enfrentar a quien generó las condiciones para poder estar en el Gobierno”, criticó.