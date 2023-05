Andrés "Cuervo" Larroque, sobre una candidatura presidencial de Kicillof en el FdT: "Axel va a hacer lo que Cristina defina"

cristina-y-larroque.jpg

Respecto a las "credenciales" de Kicillof para ocupar ese cargo, consideró: “Todo se puede evaluar, obviamente. Creo que hay una situación en la provincia de Buenos Aires, con la complejidad histórica que tiene este distrito, que hoy nos permite decir que hay una gestión destacable. Nadie puede poner en discusión el esfuerzo que está haciendo el gobernador”.

Y agregó sobre este tema: “Eso es un activo, que tiene el proyecto de espacio que sostiene Cristina, y que se personifica en la figura de Axel. Eso lo pone muy competitivo en el marco de la elección provincial, pero a su vez Axel, como cualquiera de los compañeros que son parte de este espacio político, siempre va a hacer lo que defina Cristina, de quién conduce”.

De cara a las elecciones, el rumbo del Frente de Todos

No obstante, Larroque aseguró que el rumbo del Frente de Todos dependerá de lo que diga la Vicepresidenta. “Cristina va a definir y orientar la estrategia. Se va a discutir con todos los compañeros que tienen responsabilidades”, manifestó en diálogo con Futurock.

“Cristina sin duda se pone al hombro la campaña. Ella es la conductora natural, la líder del movimiento. Ese rol lo reafirma más que nunca”, agregó.

Y concluyó: “Que Cristina no sea candidata no es una decisión de ella. Es un juego macabro del sistema de poder que ha decidido recrudecer la proscripción no solo a Cristina sino al peronismo en su conjunto. El sistema de poder ve como el Peronismo se sigue manteniendo expectante y con la capacidad de volver a ganar”.