Aníbal Fernández denunciará penalmente a Karina Milei por su acusación contra Gendarmería

“¿Ustedes creen que se conservan secretos de tantas personas? Es un grado de estupidez feroz al que nos quieren someter”, indagó y adelantó que " voy a hacer la denuncia penal, no me voy a callar la boca”.

“Cuando me contaron lo que tenían, dije: ‘Hay que hacer la denuncia’. Porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería. Hay que contarle a la sociedad que es mentira, que no es verdad que sucedan esas cosas, con ninguna fuerza”, dijo el funcionario.

El ministro de Seguridad aclaró, además, que los gendarmes se enteran apenas días antes a qué lugares serán transferidos el día de la elección. “Es imposible porque para todo eso, si tuvieran 15 días se puede hacer, pero hacerlo en 15 minutos... Es tan estúpido como la explicación misma. Estúpido al extremo”, continuó Fernández, y aseguró que en su carrera política “nunca vio una cosa así”.

“La Gendarmería actúa en todo el país, en el lugar que se le indique. Para eso hay toda una planificación coordinada por el Comando Nacional Electoral. Cuando uno tiene que hacer el escrutinio, lo primero que hace es abrir la urna con el presidente de mesa y los fiscales presentes, saca los sobres, los cuenta y después que los contó, los empieza a abrir hasta que usted pueda componer en una planilla. Es imposible que suceda lo que plantea la LLA", añadió el ministro de Seguridad.

image.png

Qué decía la presentación de LLA ante la justicia

En una presentación hecha este miércoles ante la jueza federal María Servini, los apoderados legales de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, solicitaron que se ponga atención "en determinados momentos en los que podría configurarse fraude" durante el balotaje, y uno de esos instantes es, dijeron, después de realizado el escrutinio provisorio.

En ese momento, afirmaron, la "Gendarmería cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante, y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral", indicaron.

Según la denuncia, "en Chaco, Buenos Aires y Tucumán hubo cambio de urnas. Y explicaron que tienen conocimiento de la situación por redes sociales y por personas que se acercaron de manera anónima y no quisieron dar sus nombres, por miedo a represalias", reveló el periodista Martín Angulo, en La Cruel Verdad por la pantalla de A24.

"Pidieron que el próximo domingo, los fiscales de La Libertad Avanza puedan estar con las urnas desde que salen de los colegios hasta que llegan a la Junta Electoral y ya quedan a disposición de la Justicia", añadió el periodista. En ese marco, "la jueza María Servini resolvió aceptar este planteo y que el domingo, los fiscales de La Libertad Avanza puedan acompañar las urnas