Aníbal Fernández volvió a cuestionar a Máximo Kirchner: "¿Desde dónde habla? ¿Cuántas elecciones ganó?"

Ambos dirigentes vienen tirándose dardos hace días, no por cuestiones personales sino como una nueva versión de la disputa entre albertistas y kirchneristas. Fernández también dirigió sus críticas hacia La Cámpora, a la que suele hacer referencia como "la orga".

"Donde vos mencionás esta orga, como dicen ellos, gozan de un pésimo prestigio respecto de la sociedad y fundamentalmente del peronista", consideró.

Máximo Kirchner mesa nacional FdT NA2.jpg

"Ellos mismos son los que lo insultan al Presidente todos los días. En este caso, lo mandan al frente a (Andrés "Cuervo") Larroque. Todos los días un agravio. ¿Estos que dicen ser los jefes de la orga no dicen nada? Si no dicen nada, entonces forman parte de la decisión de insultar al Presidente y agraviarlo", planteó.

También se hizo eco de las recientes declaraciones de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien dijo que "no es inteligente atacar a compañeros", en referencia a Kirchner.

Al respecto, el ministro de Seguridad afirmó: "Los que salgan a defenderlo a Máximo...Primero, no tienen por qué defenderlo porque no lo ataco, pero nadie me puede negar que lo que estoy diciendo es verdad. No lo ataco ni tengo ningun interés porque no tengo nada personal con él ni con ninguno de los que se autodenominan conductores de la orga".