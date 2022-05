Antes de conocer el dato de inflación, Alberto Fernández intentó calmar la tensión con Cristina Kirchner

Embed

En ese sentido, afirmó "yo no estoy discutiendo con Cristina. No estoy discutiendo ninguna interna. Y la verdad es que no estoy pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos".

Alberto Fernández se anticipó al número negativo de inflación

A su vez, destacó el impacto que tiene el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en la inflación global y, particularmente, de la Argentina.

Al igual que ocurrió en marzo último, “hay un porcentaje de esa ecuación que hoy vivimos que es derivada del aumento de los alimentos como consecuencia de la guerra y el aumento de los insumos”, explicó y continuó: “Esa otra causa, la externa, no la manejamos nosotros. Y la inflación es muy dañina, porque afecta más a los menos pudientes. La inflación es el impuesto que se cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto debemos rápidamente parar este problema”, sentenció.

“Como es parte de mi preocupación, también les hice este planteo a los actores del conflicto, para que entiendan la dimensión de este problema”, contó sobre lo conversado con el presidente español Pedro Sanchez y el canciller alemán, Olaf Scholz.

En tanto, sostuvo "la realidad es que el FMI ya ha dicho que hay que revisar estos acuerdos. Porque la economía se ha alterado significativamente. Si es una idea que el Fondo tiene, seguramente será aplicable a nosotros. Tenemos que ver exactamente como es la repercusión de los efectos de la guerra en Argentina. El primer indicio muy negativo es el indicio de la inflación. A mi cuando me dicen que la Argentina puede beneficiarse con el aumento de los commodities, la verdad que a mi no me gusta que ganemos porque hay una guerra desatada.

Asimismo, dijo "el programa económico de la Argentina va a ayudar a desacelerar la inflación. De eso estamos muy seguros. No estamos conformes ni contentos con este índice de inflación que tenemos hoy en la Argentina. Debemos seguir trabajando en ello".

Sobre la economía Argentina, afirmó "nuestro programa económico tiene tres pilares que son la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo en la economía y generando nuevos trabajos formales. Pero no está costando mucho la distribución del ingreso corregirla. Y en eso tiene mucho que ver la inflación. Aun cuando nosotros alentamos que las paritarias resuelvan esos problemas y cuando planteamos que los salarios estén por encima de la inflación tenemos que trabajar seriamente en todas las causas causantes de la inflación. Por lo tanto debemos seguir trabajando.