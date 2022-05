Los próximos pasos que prevé el Gobierno para implementar los aumentos de tarifas

Arranca la audiencia pública sobre las tarifas energéticas. Foto (fuente: archivo) Arranca la audiencia pública sobre las tarifas de energía. Foto (fuente: archivo)

Dictadas las normas de implementación que resulten a consecuencia de las audiencias públicas para establecer los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), la Secretaría de Energía instruirá a los entes reguladores nacionales (ENARGAS y ENRE) para que informen a las distribuidoras y subdistribuidoras, los nuevos precios de la energía. Con los nuevos precios informados de la energía, las distribuidoras y subdistribuidoras de todo el país, deberán elaborar los nuevos cuadros tarifarios que se someterán a la aprobación de los entes reguladores. Los entes reguladores nacionales y los organismos provinciales reguladores deberán aprobar los cuadros tarifarios que aplicarán en todo el país, a partir del 1° de junio de 2022. Los nuevos valores de cuadros tarifarios deberán ser aplicados conforme a los criterios de segmentación luego de la respectiva audiencia pública.

El Gobierno ratificó que la segmentación se realizará de la siguiente manera:

A) Aplicación del precio total del costo de la energía (sin subsidio del Estado) para aquellos usuarios residenciales que se encuentran en condiciones económicas de afrontar ese costo.

B) Para los usuarios residenciales beneficiarios de la Tarifa Social, el porcentaje de aumento en la factura, no podrá superar el 40% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) del año anterior para todo el 2022.

C) Para el resto de los usuarios residenciales, el porcentaje de aumento en la factura, no podrá superar el 80% del CVS del año anterior para todo el 2022.

Desde la Casa Rosada sostienen que más allá de los cuestionamientos de los funcionarios que representan al kirchnerismo, "no pondrán palos en la rueda para aplicar la segmentación de tarifas, luego de la advertencia del presidente Alberto Fernández desde España, a "los funcionarios que no estén de acuerdo, no pueden seguir".

De hecho, ni el secretario de Energía, Darío Martínez, como el subsecretario Federico Basualdo ni el titular del Enargas, Federico Bernal, participaron de las audiencias. Los tres funcionarios kirchneristas que anticiparon su oposición a los nuevos aumentos.

La planificación de la segmentación quedará en manos del subsecretario de Planificación energética, Santiago López Osornio, quien fue el único funcionario encargado de presentar la propuesta del Gobierno en las audiencias públicas.

En la última audiencia pública realizada este jueves por zoom, varios intendentes del PJ y los defensores del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, como Formosa, cuestionaron los criterios de segmentación de las tarifas como el geográfico y el de ingresos.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y el intendente Fernando Gray de Esteban Echeverría, entre otros, reclamaron que se tome en cuenta los datos económicos y sociales que surjan de la Encuesta Nacional del INDEC a realizarse el 18 de mayo, y que además, se sostengan los subsidios del Estado a clubes de barrios, entidades de bien público, empresas y comercios Pymes, para que la producción no se vea afectada por los nuevos aumentos que, creen, van a potenciar la crisis por la inflación.