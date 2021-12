Antes de perder la mayoría en el Senado, el oficialismo aprobó casi 50 medidas de Alberto Fernández

El oficialismo contó con los votos aliados de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que se opusieron los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

El paquete de medidas incluye prórrogas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia del coronavirus, así como la prohibición de despidos y suspensiones, además de la doble indemnización.

También figuran siete decretos de facultades delegadas, y otros como por ejemplo el que declaró la emergencia frutícola en cinco provincias.

Días atrás, la Bicameral de Trámite Legislativo dio dictamen a 116 decretos, pero el Frente de Todos decidió no incluyó a todos en el temario de la sesión. Según explicó el titular de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, fue para atender un pedido de la oposición.

Esteban Bullrich y su despedida del Senado

Esteban Bullrich, senador de Juntos por el Cambio que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica hace ocho meses, renunció a su banca en la Cámara Alta. Al inicio de la sesión ordinaria, el senador anunció su decisión ante sus pares con un emotivo discurso que fue recitado gracias a un instrumento tecnológico.

“Gracias por darme la palabra. Hace 20 años que entré a la política. El interés público debe estar por encima de los personales. Hay que aceptar la realidad. Con todo el dolor del mundo y sin tener alternativa quiero presentar mi renuncia”, comenzó.

Más adelante, dijo: “Abandono los honores, pero no la lucha que es mi sostén. Me voy a compartir con mi familia y en la lucha con la ELA. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño. Agradezco a mis hijos son la felicidad de mi vida, a mi esposa que cumplimos 20 años, a mi equipo por cubrir mis debilidades y errores. Ningún legislador podría haber logrado acompañamiento mejor, a mi bloque por la contención en los últimos meses. Lamento dejarlos en lo que viene, espero seguir aportando desde otro lugar”.