Aparecieron carteles con las consignas "Axel presidente" y "Cristina libre" en Recoleta.

Kicillof encabezará un plenario con dirigentes de todo el país

El gobernador bonaerense encabezará mañana una actividad a la 14 en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico El encuentro convocará a intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, legisladores, exlegisladores, dirigentes sindicales, organizaciones sociales y representantes de distintas provincias que respaldan la construcción política del gobernador bonaerense.

A lo largo de la jornada se desarrollarán diez mesas de trabajo sobre educación, salud, trabajo y producción, ciencia y universidades, mujeres y diversidades, juventudes, seguridad y justicia, obra pública y hábitat, cultura y deportes, además de comunidad y organizaciones.

Este sábado, Kicillof encabezará el cierre del Plenario Federal del MDF en Avellaneda. (Foto: MDF)

El cierre estará a cargo de Kicillof, quien brindará un discurso ante los participantes.

Un acto atravesado por la disputa interna del peronismo

El plenario se desarrollará en un contexto marcado por las diferencias que atraviesan al peronismo y por las tensiones entre el sector alineado con Kicillof y el espacio político referenciado en Cristina Kirchner.

Más allá de las actividades previstas, el encuentro aparece como una instancia para medir el alcance territorial del armado político del gobernador bonaerense en medio de una nueva etapa de tensión con La Cámpora.

Aunque no se esperan anuncios durante la jornada, el espacio buscará exhibir volumen político y presencia en distintos distritos del país de cara a los próximos desafíos electorales.

Los afiches fueron colocados en distintos puntos del barrio porteño y llevan la identificación del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político referenciado en Axel Kicillof.

El plenario de Avellaneda será una nueva escala dentro de la agenda federal que Kicillof viene desarrollando durante el año.

En abril participó de actividades en Tierra del Fuego junto al gobernador Gustavo Melella. A comienzos de mayo viajó a Córdoba, donde mantuvo reuniones con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, y compartió una actividad con Héctor Daer.

Posteriormente estuvo en Corrientes junto al gobernador Juan Pablo Valdés. En agosto encabezó actividades políticas y gremiales en Chaco y, hacia fines de ese mes, visitó La Pampa, donde firmó acuerdos con Sergio Ziliotto.