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Aparecieron carteles con las consignas "Axel presidente" y "Cristina libre" en Recoleta

Los afiches fueron colocados en distintos puntos del barrio porteño y llevan la identificación del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político referenciado en Axel Kicillof. La aparición se produjo en la previa del plenario que el gobernador encabezará este sábado en Avellaneda.

Aparecieron carteles con las consignas Axel presidente y Cristina libre en Recoleta.

Aparecieron carteles con las consignas "Axel presidente" y "Cristina libre" en Recoleta.

Carteles con las consignas “Axel presidente” y “Cristina libre” aparecieron este viernes en distintos puntos del barrio porteño de Recoleta. Los afiches llevan la identificación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que tiene como principal referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, pero fueron instalados en el corredor de vía pública perteneciente a Enrique "Pepe" Albistur.

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Albistur es un empresario publicitario vinculado históricamente al peronismo. Fue secretario de Medios durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, cargo que dependía de la Jefatura de Gabinete encabezada entonces por Alberto Fernández.

La aparición de los carteles se produjo a pocas horas de una actividad clave para el armado político del gobernador. Este sábado, Kicillof encabezará el cierre del Plenario Federal del MDF en Avellaneda, un encuentro que reunirá a dirigentes, militantes, organizaciones sociales y sindicales de distintos puntos del país.

Albistur es un empresario publicitario vinculado históricamente al peronismo. Fue secretario de Medios durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, cargo que dependía de la Jefatura de Gabinete encabezada entonces por Alberto Fernández.

Kicillof encabezará un plenario con dirigentes de todo el país

El gobernador bonaerense encabezará mañana una actividad a la 14 en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico El encuentro convocará a intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, legisladores, exlegisladores, dirigentes sindicales, organizaciones sociales y representantes de distintas provincias que respaldan la construcción política del gobernador bonaerense.

A lo largo de la jornada se desarrollarán diez mesas de trabajo sobre educación, salud, trabajo y producción, ciencia y universidades, mujeres y diversidades, juventudes, seguridad y justicia, obra pública y hábitat, cultura y deportes, además de comunidad y organizaciones.

Este sábado, Kicillof encabezará el cierre del Plenario Federal del MDF en Avellaneda. (Foto: MDF)

Este sábado, Kicillof encabezará el cierre del Plenario Federal del MDF en Avellaneda. (Foto: MDF)

El cierre estará a cargo de Kicillof, quien brindará un discurso ante los participantes.

Un acto atravesado por la disputa interna del peronismo

El plenario se desarrollará en un contexto marcado por las diferencias que atraviesan al peronismo y por las tensiones entre el sector alineado con Kicillof y el espacio político referenciado en Cristina Kirchner.

Más allá de las actividades previstas, el encuentro aparece como una instancia para medir el alcance territorial del armado político del gobernador bonaerense en medio de una nueva etapa de tensión con La Cámpora.

Aunque no se esperan anuncios durante la jornada, el espacio buscará exhibir volumen político y presencia en distintos distritos del país de cara a los próximos desafíos electorales.

Los afiches fueron colocados en distintos puntos del barrio porteño y llevan la identificación del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político referenciado en Axel Kicillof.

Los afiches fueron colocados en distintos puntos del barrio porteño y llevan la identificación del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político referenciado en Axel Kicillof.

El plenario de Avellaneda será una nueva escala dentro de la agenda federal que Kicillof viene desarrollando durante el año.

En abril participó de actividades en Tierra del Fuego junto al gobernador Gustavo Melella. A comienzos de mayo viajó a Córdoba, donde mantuvo reuniones con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, y compartió una actividad con Héctor Daer.

Posteriormente estuvo en Corrientes junto al gobernador Juan Pablo Valdés. En agosto encabezó actividades políticas y gremiales en Chaco y, hacia fines de ese mes, visitó La Pampa, donde firmó acuerdos con Sergio Ziliotto.

En pocas palabras

  • Carteles con consignas: Aparecieron afiches con las leyendas “Axel presidente” y “Cristina libre” en el barrio de Recoleta.
  • Referente político: Los carteles identifican al Movimiento Derecho al Futuro, espacio liderado por Axel Kicillof.
  • Contexto político: La aparición coincide con la previa del plenario federal que Kicillof encabezará en Avellaneda.
Resumen generado por Thinkindot AI
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