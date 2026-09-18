Yanina Latorre destapó los detalles secretos de la boda de Tini Stoessel: "Habrá actores haciendo de..."

Inclusive, la conductora sacó a la luz el hombre que oficiará de guía en ese instante de juramento de amor: " Los casa el hermano de Rodrigo, Guido, es una persona muy especial para la vida de Rodrigo. Es médico, él los va a casar, va a oficiar de jefe de ceremonia. Va a haber anillos. Va a ser al aire libre".

Gestora de información muy exclusiva, Yanina exhibió su capacidad distintiva para acceder a las profundidades de la vida de los famosos y describió lo más llamativo y explosivo de toda esta historia. "Lo que van a hacer es mega, el evento lo escribió Tini como hizo Futtura", soltó.

"Hay actores que los representan como pareja, se basa la fiesta en tres películas. Una de estas películas va a representar el casamiento, van a entrar como un túnel y te va a transportar al lugar", añadió más pormenores.

Las extravagancias de esta idea de Stoessel y De Paul se dimensiona con la confesión de Latorre: "Va a ser tremendo el evento, esta escenografía la van a mostrar ellos. No va a haber fotos. Está guionado, lo escribieron juntos".

Por qué Lizardo Ponce no está invitado al casamiento de Tini Stoessel

La ausencia de Lizardo Ponce de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul llamó especialmente la atención por el histórico vínculo que mantiene con la cantante. El influencer también fue cercano a Emilia Mernes, por lo que su exclusión de la celebración despertó todo tipo de interrogantes.

Durante el programa, Pilar Smith explicó cuál sería el motivo por el que Lizardo no formaría parte de la lista de invitados y vinculó la decisión con el conflicto que se generó alrededor de las versiones sobre un supuesto acercamiento entre Rodrigo De Paul y Emilia.

“El responsable de instalar que Rodrigo le fue infiel con Emilia fue Lizardo, por eso están enojados con él, eso dice una amiga ”, contó la periodista al referirse al origen de la tensión.

Además, Smith aseguró que el tema habría generado malestar en el entorno de la pareja: “Me lo confirman allegados a Tini que, obviamente, me contaron que estaba enojada con el tema de la filtración de la invitación. Me dijeron que Lizardo Ponce no va y que va Emilia con Duki ”.