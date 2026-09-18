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CAMPAÑA BONAERENSE

Milei reunió a la militancia libertaria en Bahía Blanca y reforzó el armado electoral para 2027

El presidente encabezó un encuentro con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza junto a Diego Santilli, Karina Milei y Sebastián Pareja. La visita también incluyó una recorrida por proyectos industriales vinculados al RIGI y marcó su regreso a la ciudad desde las inundaciones de 2025.

Javier Milei participó de un encuentro con militantes de La Libertad Avanza en Bahía Blanca. (Foto: La Libertad Avanza)

Javier Milei participó de un encuentro con militantes de La Libertad Avanza en Bahía Blanca. (Foto: La Libertad Avanza)

Javier Milei encabezó este viernes una jornada política y de gestión en Bahía Blanca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado nacional Sebastián Pareja. La actividad tuvo como eje un encuentro con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, en el que se buscó fortalecer la estructura partidaria de cara a las elecciones de 2027 en la provincia de Buenos Aires.

Leé también Javier Milei, Karina y Diego Santilli visitan Bahía Blanca para recorrer inversiones y reforzar la agenda bonaerense
Javier Milei llega a Bahía Blanca con Karina y Diego Santilli parar recorrer inversiones y reforzar la agenda bonaerense. (Foto: archivo)

La reunión se realizó en el centro de la ciudad y reunió a coordinadores de la Sexta Sección, además de concejales y diputados bonaerenses. Durante el encuentro se destacó el trabajo de quienes impulsan el crecimiento del espacio en los distintos distritos y se transmitió un mensaje de unidad hacia la dirigencia local.

El presidente encabezó un encuentro con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza junto a Diego Santilli, Karina Milei y Sebastián Pareja. (Foto: Presidencia)

El presidente encabezó un encuentro con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza junto a Diego Santilli, Karina Milei y Sebastián Pareja. (Foto: Presidencia)

Entre los objetivos planteados estuvieron la consolidación de la organización partidaria en territorio bonaerense, la búsqueda de la reelección de Milei y la ampliación de la presencia de La Libertad Avanza en la mayor cantidad posible de municipios durante las elecciones de 2027.

La actividad formó parte de una serie de encuentros que el presidente ya había mantenido recientemente con militantes en Rosario y Misiones.

El regreso de Milei a Bahía Blanca

La visita también significó el regreso del presidente a Bahía Blanca desde las inundaciones que afectaron a la ciudad en marzo de 2025. En aquella oportunidad, Milei recorrió las zonas más afectadas y supervisó las tareas de asistencia destinadas a los damnificados.

La elección de la ciudad también tiene un componente político para el oficialismo. Bahía Blanca es uno de los distritos donde La Libertad Avanza obtuvo algunos de sus mejores resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. El año pasado, el espacio se impuso tanto en las elecciones provinciales de septiembre como en las nacionales de octubre. En estos últimos comicios alcanzó el 54% de los votos.

Bahía Blanca es uno de los distritos donde La Libertad Avanza obtuvo algunos de sus mejores resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. (Foto: La Libertad Avanza)

Bahía Blanca es uno de los distritos donde La Libertad Avanza obtuvo algunos de sus mejores resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. (Foto: La Libertad Avanza)

Mientras tanto, La Libertad Avanza continúa trabajando en la definición de un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo también busca incorporar a la UCR y a otros sectores antikirchneristas de cara a los próximos desafíos electorales.

La recorrida por las inversiones

Antes de la actividad política, la agenda presidencial comenzó a las 11 con una visita a la planta de Compañía Mega, un consorcio integrado por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras.

La empresa adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo de procesamiento de gas. El proyecto contempla una inversión de US$ 365 millones y la creación de 800 puestos de trabajo.

La agenda presidencial comenzó a las 11 con una visita a la planta de Compañía Mega. (Foto: Presidencia)

La agenda presidencial comenzó a las 11 con una visita a la planta de Compañía Mega. (Foto: Presidencia)

Durante la recorrida, Milei conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre el plan de expansión de la compañía. La iniciativa prevé una inversión de US$ 365,4 millones destinada a ampliar la capacidad productiva y las exportaciones de hidrocarburos.

Más tarde, el presidente y su comitiva se trasladaron a las instalaciones de Louis Dreyfus Company. La empresa agroindustrial francesa anunció una inversión de US$ 400 millones para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja que, según sus proyecciones, estará entre las más grandes del mundo.

La jornada también incluyó un sobrevuelo de los terrenos ubicados junto a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029.

La empresa agroindustrial francesa anunció una inversión de US$ 400 millones para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja. (Foto: Presidencia)

La empresa agroindustrial francesa anunció una inversión de US$ 400 millones para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja. (Foto: Presidencia)

El proyecto demandará una inversión de US$ 2.700 millones y avanzará luego de la aprobación de su adhesión al RIGI por parte del Gobierno nacional. Según indicaron, será la mayor planta de urea de la región y su producción estará destinada tanto al mercado interno como a la exportación.

La presencia de Milei en Bahía Blanca combinó así una agenda centrada en la promoción de inversiones con una fuerte señal política hacia la estructura de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales escenarios electorales que el oficialismo ya comenzó a proyectar para 2027.

En pocas palabras

  • Javier Milei encabezó una jornada política en Bahía Blanca junto a Diego Santilli y Karina Milei para fortalecer La Libertad Avanza de cara a 2027.
  • El presidente recorrió proyectos industriales vinculados al RIGI, como los de Compañía Mega y Louis Dreyfus Company, con inversiones significativas.
  • La visita marcó el regreso de Milei a Bahía Blanca tras las inundaciones de 2025 y reforzó la estructura electoral del partido en la provincia de Buenos Aires.
Resumen generado por Thinkindot AI
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