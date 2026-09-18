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Una adolescente fue atacada con una tijera en una escuela y sufrió una terrible perforación

La joven de 15 años estaba con amigas en el patio de la Escuela N°12 cuando fue sorprendida por una mujer de 21 años que la habría atacado por la espalda.

Una adolescente fue atacada con una tijera en una escuela y sufrió una perforación en el pulmón. (Foto: Google)

Una adolescente fue atacada con una tijera en una escuela y sufrió una perforación en el pulmón. (Foto: Google)

Una adolescente de 15 años fue atacada por la espalda con una tijera mientras se encontraba en el patio de una escuela de Zapala, Neuquén. Como consecuencia de la agresión, la joven sufrió varias heridas punzantes, una de las cuales le provocó un neumotórax traumático, por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital.

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El episodio ocurrió el miércoles 16 de septiembre, entre las 18 y las 18.30, dentro del predio de la Escuela N°12, ubicada en la zona de las calles Tierra del Fuego, Las Lajas y Chos Malal. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante la audiencia judicial, una mujer de 21 años, identificada por sus iniciales Y.B.C., ingresó al establecimiento y se dirigió directamente hacia la adolescente.

De acuerdo con la acusación, la joven se encontraba de espaldas y acompañada por un grupo de amigas cuando la atacante se acercó y, sin mediar palabra, habría sacado una tijera para agredirla. “Con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas, sacó una tijera y la atacó sorpresivamente provocándole tres heridas punzantes en distintas regiones del cuerpo”, explicó el fiscal Marcelo Jofré durante la formulación de cargos.

Una de las lesiones provocadas durante el ataque derivó en un neumotórax traumático, una afección que puede producirse cuando un golpe o una herida afecta el pulmón y permite el ingreso de aire en el espacio ubicado entre el órgano y la pared torácica.

El violento episodio ocurrió en el predio de la Escuela N°12 en Neuquén. (Foto: X/@Tdneuqen)

El violento episodio ocurrió en el predio de la Escuela N°12 en Neuquén. (Foto: X/@Tdneuqen)

Esta situación puede generar un colapso parcial o total del pulmón y requiere atención médica inmediata. Tras la agresión, la adolescente fue trasladada al Hospital de Zapala, donde recibió asistencia. Durante la audiencia, la Fiscalía informó que la joven evolucionaba favorablemente y se encontraba próxima a recibir el alta médica.

La Justicia imputó a la acusada y dictó restricciones

La audiencia de formulación de cargos se realizó el jueves. El fiscal Jofré, acompañado por el asistente letrado Eduardo Dedominichi, acusó a la mujer de lesiones leves agravadas por alevosía.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la imputación y estableció medidas cautelares mientras avanza la investigación. La acusada tendrá prohibido acercarse a menos de 200 metros de la adolescente y tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio.

Las restricciones fueron fijadas por un plazo de cuatro meses, el mismo período establecido para que la Justicia avance en la investigación y determine las circunstancias que desencadenaron el ataque.

Investigan el motivo de la agresión

Hasta el momento, no trascendió cuál habría sido el motivo de la agresión ni qué tipo de vínculo existía entre la acusada y la víctima.

La investigación continuará para determinar cómo ocurrió el ataque dentro del establecimiento educativo y cuáles fueron las circunstancias previas al enfrentamiento.

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