Una adolescente fue atacada con una tijera en una escuela y sufrió una terrible perforación

El violento episodio ocurrió en el predio de la Escuela N°12 en Neuquén. (Foto: X/@Tdneuqen)

Esta situación puede generar un colapso parcial o total del pulmón y requiere atención médica inmediata. Tras la agresión, la adolescente fue trasladada al Hospital de Zapala, donde recibió asistencia. Durante la audiencia, la Fiscalía informó que la joven evolucionaba favorablemente y se encontraba próxima a recibir el alta médica.

La Justicia imputó a la acusada y dictó restricciones

La audiencia de formulación de cargos se realizó el jueves. El fiscal Jofré, acompañado por el asistente letrado Eduardo Dedominichi, acusó a la mujer de lesiones leves agravadas por alevosía.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la imputación y estableció medidas cautelares mientras avanza la investigación. La acusada tendrá prohibido acercarse a menos de 200 metros de la adolescente y tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio.

Las restricciones fueron fijadas por un plazo de cuatro meses, el mismo período establecido para que la Justicia avance en la investigación y determine las circunstancias que desencadenaron el ataque.

Investigan el motivo de la agresión

Hasta el momento, no trascendió cuál habría sido el motivo de la agresión ni qué tipo de vínculo existía entre la acusada y la víctima.

La investigación continuará para determinar cómo ocurrió el ataque dentro del establecimiento educativo y cuáles fueron las circunstancias previas al enfrentamiento.