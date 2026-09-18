El canciller Quirno reafirmó que "Argentina no tiene ninguna intención belicosa" en el reclamo por la soberanía de Malvinas

"Argentina no tiene ninguna intención belicosa y siempre ha querido resolver en términos diplomáticos y pacíficos", ratificó el canciller y ponderó que para las sanciones anunciadas, el "Gobierno ha valorizado sus activos estratégicos que hacen que se puedan aprovechar en este conflicto".

"La elección que van a tener que hacer diversos actores privados de estar en una situación de ilegitimidad mientras tenés mayores oportunidades legítimas en Argentina", explicó sobre la elección que tendrán que hacer las compañías.

Quirno subrayó, incluso, que "inmediatamente después de la cadena nacional" aparecieron "un número de compañías que dijeron que no van a participar" de operaciones vinculadas con la explotación de petróleo en Malvinas.

El proyecto en defensa de la soberanía nacional

Consultado por Eduardo Feinmann sobre la posibilidad de que el proyecto de ley de defensa de la soberanía en las islas Malvinas habilite censurar a la prensa, Quirno explicitó que "nosotros tomamos las amenazas que Argentina puede llegar a tener de manera muy seria".

De forma categórica, negó que la iniciativa tenga que ver con la "restricción a la libertad de expresión" y contrastó que "tiene que ver con campañas masivas originadas por un Estado o un organismo extranjero". Al respecto, señaló que legislación similar tienen países como Estados Unidos, Singapur y Canadá.

Según el canciller, la legislación actual "está quedando anticuada frente a operaciones que se realizan" en la actualidad. "Alguien que quiere impactar en una campaña electoral, si nosotros no tenemos las herramientas para condenar ese delito, esa gente puede trabajar libremente", planteó.

El apoyo de China y la neutralidad de Estados Unidos

"Estamos agradecidos por el apoyo que China da explícitamente a Malvinas en la causa", afirmó Quirno y señaló que, en cambio, "Estados Unidos ha decidido tomar una posición de neutralidad".

Sin embargo, el funcionario analizó que "es beneficioso para Argentina" que Trump haya mencionado el conflicto "por la difusión que le da a la causa". También recordó la bandera de Malvinas que la selección argentina de fútbol mostró en la semifinal del Mundial ante Inglaterra.

Después de repasar las diferencias que Trump está teniendo con el Reino Unido por la falta de apoyo en el conflicto de Medio Oriente, Quirno valoró: "Estados Unidos tiene 52 cartas en el mazo para poner en la mesa y eligió poner Malvinas".

La Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

El canciller advirtió que el proyecto de construir una Base Naval Integrada en Ushuaia está "hace décadas parado" y reclamó que en la zona que visitó a inicios de esta semana junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, solo "hay un monolito".

"Las fuerzas armadas tienen décadas de desinversión", criticó y remarcó que su equipamiento "no cumple contra los estándares más bajos de cobertura".

La postura del Gobierno sobre la IA

Consultado por el debate internacional desatado por quienes advirtieron sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial provoque el fin de la humanidad, Quirno afirmó que el Gobierno tiene la "posición" de "no frenar la innovación". "Es muy difícil querer meter al genio dentro de la botella", acotó.

Sobre los eventuales peligros que traería el uso de la IA, el funcionario aseguró que "no va a matar a la humanidad". "La evolución de la humanidad ha venido de la mano de la generación de estos avances".

"Nuestra idea tiene que ver con la defensa de la iniciativa privada, individual", abundó y reafirmó que "creemos firmemente en la persona humana que lleva adelante" el desarrollo tecnológico.

En cuanto a la similitud con la postura de Trump en el mismo tema, Quirno advirtió que "hay que acelerar porque nadie te asegura que otro no esté acelerando por otro lado".

"Nosotros también tenemos que desarrollar nuestros propios recursos, desarrollar nuestra propia actitud ante la IA. Justamente, son áreas de influencia a una velocidad mucho mayor de lo que estamos acostumbrados", pidió.