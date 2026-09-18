Quiso evitar que le robaran el auto y recibió cuatro disparos de los motochorros

El hombre fue trasladado al hospital con heridas de bala

Tras el ataque, la víctima logró subir nuevamente a su Peugeot 208 y retirarse de la zona. Poco después fue asistida en la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 8 de Punta Mogotes y luego derivada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

El hombre ingresó al quirófano para ser intervenido por las lesiones provocadas por los disparos. Presentaba heridas en el abdomen y las piernas, y su pronóstico era reservado.

Investigan a los dos delincuentes que participaron del ataque

El hecho ocurrió cerca de las 10:37 y generó un operativo policial en el barrio. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del ataque, determinar desde dónde fueron efectuados los disparos e identificar a los dos sospechosos.

La causa quedó en manos de la fiscal Constanza Mandagarán, quien dispuso distintas medidas para avanzar en la investigación y lograr identificar a los responsables.