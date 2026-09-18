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Quiso evitar que le robaran el auto y recibió cuatro disparos de los motochorros

La víctima, de 45 años, fue sorprendida por dos delincuentes que intentaron quedarse con su Peugeot 208 en Mar del Plata. Se resistió al asalto y recibió balazos en el abdomen y las piernas.

Quiso evitar que le robaran el auto y recibió cuatro disparos de los motochorros. (Foto: captura

Quiso evitar que le robaran el auto y recibió cuatro disparos de los motochorros. (Foto: captura, mejorada con IA)

Un hombre de 45 años fue baleado cuatro veces por motochorros durante un intento de robo de su vehículo en Mar del Plata. El ataque ocurrió este viernes por la mañana en la calle García Lorca al 600, en el barrio Punta Mogotes, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

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Uno de los delincuentes le disparó desde atrás cuando intentaba escapar. (Foto: captura)

La víctima, identificada como Martín José Barrientos, se encontraba dentro de su Peugeot 208 cuando fue sorprendida por un delincuente que descendió de una moto negra de 150 cc y lo amenazó con un arma de fuego para robarle el vehículo.

Las imágenes del episodio muestran que el conductor se resistió y comenzó un forcejeo con el atacante. Durante la pelea, el asaltante cayó al suelo y efectuó un primer disparo al aire. Sin embargo, como el hombre continuó enfrentándolo, el delincuente volvió a disparar en otras tres oportunidades.

A pesar de las heridas, la víctima logró mantenerse de pie y siguió intentando evitar el robo. En el video se escucha además al cómplice que esperaba sobre la moto incitar al atacante a continuar con la agresión. Finalmente, los dos sospechosos escaparon del lugar sin poder concretar el asalto del vehículo.

El hombre fue trasladado al hospital con heridas de bala

Tras el ataque, la víctima logró subir nuevamente a su Peugeot 208 y retirarse de la zona. Poco después fue asistida en la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 8 de Punta Mogotes y luego derivada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

El hombre ingresó al quirófano para ser intervenido por las lesiones provocadas por los disparos. Presentaba heridas en el abdomen y las piernas, y su pronóstico era reservado.

Investigan a los dos delincuentes que participaron del ataque

El hecho ocurrió cerca de las 10:37 y generó un operativo policial en el barrio. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del ataque, determinar desde dónde fueron efectuados los disparos e identificar a los dos sospechosos.

La causa quedó en manos de la fiscal Constanza Mandagarán, quien dispuso distintas medidas para avanzar en la investigación y lograr identificar a los responsables.

En pocas palabras

  • Baleado por motochorros: Un hombre de 45 años recibió cuatro disparos al resistirse a que le robaran su Peugeot 208 en Mar del Plata.
  • Intento de robo frustrado: Los delincuentes escaparon sin lograr el robo del vehículo, a pesar de las agresiones.
  • Estado de salud: La víctima fue trasladada al HIGA con heridas de bala en abdomen y piernas, y su pronóstico era reservado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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