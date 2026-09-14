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Las fuertes declaraciones de Mario Ishii contra Axel Kicillof: "El gobernador se tiene que poner a laburar"

El senador provincial cuestionó la gestión provincial en materia de seguridad y aseguró que los municipios no son responsables del manejo de la Policía. También reclamó que el Gobierno bonaerense priorice la resolución de los problemas sociales y económicos antes que la disputa política.

Mario Ishii cuestionó la gestión provincial en materia de seguridad y aseguró que los municipios no son responsables del manejo de la Policía. (Foto: archivo)

Mario Ishii cuestionó la gestión provincial en materia de seguridad y aseguró que los municipios no son responsables del manejo de la Policía. (Foto: archivo)

El senador provincial y el intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y reclamó que concentre sus esfuerzos en la gestión en medio del debate por la inseguridad del distrito.

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En declaraciones exclusivas a A24.com, el senador bonaerense sostuvo que la responsabilidad sobre la Policía y la designación de las autoridades de seguridad recae sobre la administración provincial. "El gobernador se va a tener que poner a laburar. El que pone los comisarios y la policía en los cargos es el Ministerio de Seguridad. El municipio no pone ni saca policías", sostuvo.

Ishii también cuestionó la centralidad que, a su criterio, tiene la actividad política en el actual contexto provincial y consideró que las prioridades deben estar enfocadas en la gestión.

"Al gobernador le aconsejo que se ponga a laburar que la gente está muy mal en la provincia. Y deje de hacer política. No es momento de hacer política es momento de gobernar. La política va a venir después. El resultado que tenga gobernando va a ser el resultado que va a obtener", expresó.

En la misma línea, insistió en que la atención de los problemas cotidianos debe prevalecer sobre las disputas electorales.

"Primero hay que gobernar y resolver el problema de la gente. La política puede esperar. La gente no puede esperar. La provincia está con severos problemas y no está atendida", advirtió.

El intendente de José C. Paz en uso de licencia enumeró además distintas problemáticas que, según afirmó, atraviesan a los bonaerenses como "problemas de educación, de salud, de alimentos": "La gente no tiene para comer", aseveró.

Ishii reclam&oacute; que el Gobierno bonaerense priorice la resoluci&oacute;n de los problemas sociales y econ&oacute;micos antes que la disputa pol&iacute;tica. (Foto: A24)

Ishii reclamó que el Gobierno bonaerense priorice la resolución de los problemas sociales y económicos antes que la disputa política. (Foto: A24)

En ese marco, sostuvo que el problema de seguridad "avasalla cada vez más a los distritos" y que "los municipios no son los encargados de dar seguridad, la provincia es la encargada".

Asimismo, rechazó que las responsabilidades vinculadas a la seguridad sean trasladadas a las administraciones locales: "Se tienen que hacer responsables y no transferir los problemas a los municipios que apenas pueden pagar los sueldos".

Por último, volvió a pedir que la gestión provincial priorice la administración antes que la actividad partidaria.

"Hacer campaña en este momento no es lo indicado. Puede esperar la política. En este momento de situación de crisis, la gente no puede esperar", concluyó.

La inseguridad volvió al centro del debate en la provincia

Las declaraciones de Ishii se producen en medio de una seguidilla de hechos de inseguridad que volvieron a instalar el tema en el centro de la discusión política bonaerense.

Uno de los casos que generó mayor conmoción ocurrió en José C. Paz, donde David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años que vendía artículos por Internet y utilizaba su moto para trabajar, fue asesinado cuando regresaba del gimnasio. Según la investigación, dos delincuentes vestidos como repartidores lo interceptaron en la zona de Sol y Verde y le dispararon por la espalda para robarle el vehículo.

El senador bonaerense sostuvo que la responsabilidad sobre la Policía y la designación de las autoridades de seguridad recae sobre la administración provincial. (Foto: archivo)

El senador bonaerense sostuvo que la responsabilidad sobre la Policía y la designación de las autoridades de seguridad recae sobre la administración provincial. (Foto: archivo)

La muerte del joven provocó una fuerte repercusión entre familiares, amigos y vecinos. Quienes lo conocían lo llamaban "Tito" y lo describieron como una persona trabajadora que dividía su tiempo entre el empleo, el deporte y los encuentros con amigos.

Un comisario retirado fue baleado frente a una escuela

Otro episodio reciente ocurrió en El Palomar, donde un comisario mayor inspector retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires resultó herido durante un intento de robo.

El hecho se produjo en las inmediaciones de la escuela Emaús cuando Hernán Mariano Catarrasco había llegado para llevar a su hija al establecimiento educativo. De acuerdo con los testimonios, un grupo de delincuentes armados intentó cometer un asalto en la zona y el ex jefe policial intervino.

Tras dar la voz de alto, se produjo un intercambio de disparos durante el cual Catarrasco recibió un balazo en el abdomen y cayó herido. El episodio ocurrió en un horario de ingreso escolar y generó momentos de tensión entre padres, alumnos y docentes.

El cruce político por la seguridad

El caso de El Palomar también derivó en un nuevo enfrentamiento entre dirigentes nacionales y provinciales.

La senadora Patricia Bullrich responsabilizó a la gestión bonaerense por la situación de inseguridad y cuestionó a Axel Kicillof. La respuesta llegó desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Javier Alonso, quien defendió la política de seguridad provincial y apuntó contra el Gobierno nacional por cuestiones vinculadas a los recursos y al control fronterizo.

En pocas palabras

  • Mario Ishii criticó a Axel Kicillof: "El gobernador se tiene que poner a laburar" y dejar la política de lado.
  • Gestión provincial cuestionada: El senador señaló que los municipios no manejan la policía ni tienen injerencia en las designaciones de seguridad.
  • Preocupación por la inseguridad: El reclamo surge tras recientes hechos de violencia en la Provincia de Buenos Aires.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Mario Ishii Axel Kicillof Inseguridad Provincia de Buenos Aires
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