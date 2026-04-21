La tajante reacción de Andrea del Boca al ser consultada por Ricardo Biasotti en el programa de Mirtha

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Sin embargo, el clima cambió abruptamente cuando surgió la consulta sobre Ricardo Biasotti y la versión de un eventual juicio por sus recientes declaraciones en la mesa de Mirtha Legrand. Allí, Andrea del Boca marcó un límite claro y evitó profundizar en el tema.

“Hace muchos años que no hablo de Biasotti. Acá está mi abogado y le pueden preguntar a él, yo ahora me voy a cenar para hablar de varias cosas”, lanzó con tono seco, dejando en evidencia su incomodidad.

Antes de retirarse, la actriz también se refirió a su hija con palabras contundentes: “Anna es mi hija, la amo, apoyo y apoyaré por siempre desde el minuto uno en el que estaba embarazada. Yo por ahora quiero estar bien nada más”, sostuvo con firmeza, dando a entender que no desea seguir alimentando la polémica.

Pese a la insistencia de los periodistas, Andrea del Boca se mantuvo firme en su postura de no ahondar en cuestiones vinculadas al padre de su hija. Eso sí, en ningún momento negó las versiones que indican que podría avanzar legalmente tanto contra él como contra la producción del histórico programa de Mirtha Legrand, conductora con la que justamente se enojó mucho por anunciar su embarazo en aquel momento cuando ella aún no tenía pensado oficializarlo.

Andrea del Boca - hace muchos años que no hablo de Biasotti - captura Desayuno Americano

Qué se sabe de la denuncia que Andrea del Boca le iniciaría a Ricardo Biasotti

En una noche que no pasó desapercibida, este fin de semana Ricardo Biasotti fue uno de los invitados a la clásica mesa de Mirtha Legrand, conducida en esta oportunidad por Juana Viale, y volvió a referirse al extenso conflicto que mantiene con su expareja, Andrea del Boca. El empresario habló sin esquivar el tema judicial que lo enfrentó durante años, luego de haber sido sobreseído en 2023 en la causa por abuso sexual que había sido impulsada por su propia hija, Anna del Boca.

Durante su intervención en el programa, Biasotti dejó en claro su postura y se mostró movilizado al hablar del vínculo con su hija. "Es mi hija y la voy a querer toda mi vida, todo se potencia con la exposición mediática. Yo tengo un juicio pendiente con Andrea por el programa de Susana Giménez, hasta Susana tomó partido en ese programa. Susana es Susana, la conocemos, pero ahí se equivocó mal pero me sentaría a hablar con ella", expresó en la mesa, donde compartió la velada con figuras como Daniel Gómez Rinaldi, Edgardo Alfano y la senadora nacional Carolina Losada.

Pero el tema no quedó ahí. Apenas dos días después de la emisión, en Intrusos (América TV) revelaron que Andrea del Boca estaría evaluando llevar el asunto a la Justicia, apuntando tanto contra Biasotti como contra la producción del histórico ciclo televisivo.

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Fue Rodrigo Lussich quien dio detalles al aire sobre la posible avanzada legal. "En principio los abogados de Andrea del Boca tanto en lo civil como en lo penal están evaluando iniciar acciones legales contra Biasotti y contra la producción de Mirtha Legrand por el programa del sábado a la noche donde considera más de uno que se ha hecho apología del delito de la pedofilia cuando en un momento se dice en boca de Biasotti y Carolina Losada, que estaba como invitada, que no había que creerle a las víctimas infantiles. Esto constituiría una apología del delito", señaló el conductor, encendiendo aún más la polémica.

Además, Lussich fue más allá y explicó qué podría haber detrás de la reaparición mediática del empresario tras años de bajo perfil. "Hay un objetivo: es la entrada al mundo de la política. Estaría vinculada a una eventual candidatura como diputado para el año que viene por la Libertad Avanza de la mano de su madrina política Carolina Losada que lo acompañó en la mesa de Mirtha y de Patricia Bullrich que lo acompañó en primera fila en su testimonio de las falsas denuncias", confió.

En paralelo, también trascendió que Andrea del Boca, quien recientemente tuvo un paso por Gran Hermano, ya tendría en carpeta un nuevo desafío profesional: una serie propia en la que relataría su historia personal con lujo de detalles. Un proyecto que promete sumar otro capítulo a una trama que, lejos de apagarse, sigue generando repercusiones.