Adorni, el Gabinete, Villarruel y Kicillof, juntos en la misa homenaje al papa Francisco en Luján

A las 16, Milei visitará la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo, en una fecha que coincide con un nuevo aniversario de la muerte del Papa Francisco, a quien se espera que rinda homenaje. Luego, participará de la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de ese Estado junto al primer ministro Benjamín Netanyahu.

La misa por Francisco

Santa Misa por el Papa Francisco

Según informó el Episcopado en un comunicado oficial, "en el marco de la 128ª Asamblea Plenaria, los obispos de la Argentina peregrinarán al Santuario de Nuestra Señora de Luján con la intención especial de celebrar la Santa Misa el martes 21 de abril a las 17.00 hs".

La ceremonia será presidida por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y será transmitida en vivo y en directo por el canal oficial de YouTube del Episcopado.

"A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado", señala el comunicado de invitación no solo a funcionarios, sino a toda la sociedad argentina.

Y agrega: "Invitamos a todo el Pueblo de Dios a participar de esta celebración, presencialmente o a través de la transmisión en redes sociales y el canal oficial en de la Basílica de Luján (@santuariodelujan), para vivir juntos este tiempo de fe, gratitud y esperanza".

Otra misa de homenaje en Flores

Por otro lado, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezará a las 20 otra misa en la Basílica de Flores, donde Bergoglio era misionero antes de ser Papa.

En una entrevista con Radio La Red, García Cuerva volvió a poner el foco en la situación social del país y lanzó una advertencia directa sobre el impacto del retiro del Estado en los sectores más vulnerables.

“Cuidado que el Estado se retire de los barrios”, expresó, alertó, en lo que pareció un mensaje hacia la política del Gobierno

Luego, consultado sobre si existe una posibilidad cierta que el papa León XIV venga a la Argentina, respondió: "Sí, por supuesto. Pero no tengo más elementos que los que tenemos todos. Ojalá que así sea, porque va a ser otra posibilidad que el pueblo argentino todo unido lo reciba".

Consultado sobre la gestión del presidente Milei, el arzobispo optó por no emitir una valoración directa, aunque dejó entrever su preocupación por el rumbo social.

“Me reservo la opinión, pero sí alertamos sobre la necesidad de que el Estado garantice derechos sociales, porque para muchos es la única forma de acceder a ellos”, expresó.