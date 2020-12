"El que no aplaude a la jefa es un traidor": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, en A24

En su editorial titulado "El que no aplaude a la jefa es un traidor", en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó las repercusiones del acto del pasado viernes 18 de diciembre, en La Plata. "Cristina Kirchner piensa que el problema principal se llama Alberto Fernández y cree que el problema es todo el Gobierno", aseguró.

"Por más que lo nieguen, en las próximas semanas se vienen importantes cambios en el Gabinete. Cambios obligados ante un Gobierno desgastado en tiempo récord. Lo que hizo la vicepresidenta el viernes pidiendo que los ministros 'se vayan a buscar otro laburo' fue retrasar los movimientos. Ahora, Alberto se tomará un tiempo más para que no parezca que obedece ciegamente a Cristina".

"Ojalá sean solo ministro y diputados. Cristina piensa que el problema principal se llama Alberto Fernández y que el problema es todo el Gobierno. Lo que están pidiendo Cristina y Máximo es que el Gobierno salga de esta actitud pasiva, pero lamento comunicarles que a esta gente la eligieron ustedes, no se pueden hacer los distraídos".

"Señora vicepresidenta, a Alberto Fernández lo eligió usted como candidato a Presidente. Se tiene que hacer cargo, soltarle la mano y hacerse el distraído es cuanto menos irresponsable. Personas de confianza del Presidente dicen que habrá cambios en el Gabinete. Los principales apuntados son los ministro de Salud, Ginés González García, de Justicia, Marcela Losardo, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el canciller Felipe Solá".

"¿Qué pasó cuando Cristina dijo la famosa frase de 'vayan a buscar otro laburo'? El funcionario que primero no aplaude y después lo hace a regañadientes es Juan Pablo Biondi, vocero presidencial y secretario de comunicación. Una persona que trabaja con el Presidente hace más de 20 años. ¿Cómo se te ocurrió el disparate de no aplaudir a la jefa?".

"A esta altura, comentarios tan desgraciados no sorprenden para nada. El kirchnerismo radicalizado valora más la lealtad que la eficacia. El líder es un ser supremo, lo más parecido a una divinidad y no aplaudir es una ofensa. ¿En qué momento queda expuesto esto? Cuando el Presidente le dice a Cristina: 'Hice lo que me mandaste'".

"Para todos aquellos que se ilusionaban con que Alberto Fernández iba a ser el 'gran Kirchner' y fundar su propio espacio político lamento comunicarles que eso nunca estuvo en sus planes. Los planes de Alberto fueron hacer lo que le mandó Cristina. El peronismo siempre se siente más cómodo con los liderazgos únicos y hegemónicos y eso volvió a quedar claro el viernes. El poder, como dijo alguna vez Alberto, está en Juncal y Uruguay".