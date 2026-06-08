"Mi negra bella": la desgarradora carta de la abuela de Agostina Vega para despedirla

“Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente”, escribió la mujer.

En cada línea aparecen escenas familiares que quedaron grabadas para siempre: las conversaciones antes de dormir, los fines de semana compartidos, los juegos con sus hermanos y tíos, y los preparativos para una celebración que nunca llegó.

“Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y tu buelo, como le decías desde que empezaste a hablar”, expresó.

Una familia atravesada por el dolor

La carta también refleja el profundo impacto que el crimen tuvo en todo el entorno familiar. “Cómo podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos”, escribió Elizabeth.

Mientras tanto, la familia continúa atravesando momentos muy difíciles. La madre de Agostina, Melisa Heredia, permanece internada tras sufrir una grave descompensación física y emocional luego de la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de su hija.

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Por su parte, el abuelo de la adolescente, Miguel Heredia, también debió ser hospitalizado por un fuerte cuadro de estrés y dolor en el pecho, aunque recibió el alta médica en los últimos días.

Lejos de tratarse solo de una despedida, la carta se convirtió además en una declaración de lucha y un compromiso de la familia para seguir reclamando justicia.

“Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia”, escribió la abuela en uno de los párrafos más emotivos.

Y concluyó con una frase cargada de amor y dolor: “Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Te amamos y te amaremos siempre”.

La investigación por el femicidio continúa en Córdoba y tiene como principal acusado a Claudio Gabriel Barrelier, mientras la familia insiste en que se esclarezcan todas las responsabilidades detrás de uno de los casos que más conmocionó a la provincia en las últimas semanas.