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ANSES confirmó un pago de casi $675.000 para jubilados: cuándo se cobra

ANSES confirmó el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados. Los haberes llegarán con aumento, medio aguinaldo y un bono extraordinario para quienes perciben la mínima.

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ANSES confirmó un pago de casi $675.000 para jubilados: cuándo se cobra

ANSES confirmó un pago de casi $675.000 para jubilados: cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya activó el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. Se trata de uno de los meses más esperados del año, ya que los beneficiarios recibirán no solo el aumento por movilidad, sino también el medio aguinaldo y el bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos más bajos.

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De esta manera, junio llegará con un importante alivio para millones de adultos mayores que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ya que el monto total a cobrar será considerablemente superior al de los meses anteriores.

Como ocurre habitualmente, las fechas de pago estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin embargo, el cronograma tendrá algunas modificaciones debido a los feriados nacionales previstos para mediados de mes.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio

ANSES informó que el calendario para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo será el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Tras los pagos correspondientes a los DNI terminados en 4, el cronograma tendrá una interrupción por los feriados y el fin de semana largo. Las acreditaciones se reanudarán el martes 16 de junio.

ANSES_jubilados

Qué cobrarán los jubilados en junio

Los jubilados y pensionados recibirán durante junio una combinación de beneficios que elevará significativamente sus ingresos.

El pago estará compuesto por:

  • El aumento mensual por movilidad.
  • La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
  • El bono extraordinario para quienes perciben haberes mínimos.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber cobrado durante el primer semestre del año y se acredita automáticamente junto con la jubilación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Por su parte, el bono extraordinario continuará vigente para los beneficiarios de menores ingresos, como parte de las medidas destinadas a reforzar el poder adquisitivo de los jubilados.

Cuánto cobrarán los jubilados con aumento, aguinaldo y bono

Con el incremento previsto para junio, la jubilación mínima se ubicará en $403.318.

A ese monto se sumarán:

  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Medio aguinaldo estimado: $201.658.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo recibirán un total cercano a los $675.000 durante junio, convirtiéndose en uno de los pagos más elevados del año.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Además, desde la plataforma es posible consultar:

  • El calendario oficial de pagos.
  • La entidad bancaria asignada.
  • El detalle completo de la liquidación.
  • El monto estimado a cobrar.

La información también se encuentra disponible en la aplicación móvil de ANSES y a través de los canales oficiales de atención.

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