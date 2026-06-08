ANSES confirmó un pago de casi $675.000 para jubilados: cuándo se cobra

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Tras los pagos correspondientes a los DNI terminados en 4, el cronograma tendrá una interrupción por los feriados y el fin de semana largo. Las acreditaciones se reanudarán el martes 16 de junio.

ANSES_jubilados

Qué cobrarán los jubilados en junio

Los jubilados y pensionados recibirán durante junio una combinación de beneficios que elevará significativamente sus ingresos.

El pago estará compuesto por:

El aumento mensual por movilidad.

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

El bono extraordinario para quienes perciben haberes mínimos.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber cobrado durante el primer semestre del año y se acredita automáticamente junto con la jubilación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Por su parte, el bono extraordinario continuará vigente para los beneficiarios de menores ingresos, como parte de las medidas destinadas a reforzar el poder adquisitivo de los jubilados.

Cuánto cobrarán los jubilados con aumento, aguinaldo y bono

Con el incremento previsto para junio, la jubilación mínima se ubicará en $403.318.

A ese monto se sumarán:

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo estimado: $201.658.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo recibirán un total cercano a los $675.000 durante junio, convirtiéndose en uno de los pagos más elevados del año.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Además, desde la plataforma es posible consultar:

El calendario oficial de pagos.

La entidad bancaria asignada.

El detalle completo de la liquidación.

El monto estimado a cobrar.

La información también se encuentra disponible en la aplicación móvil de ANSES y a través de los canales oficiales de atención.