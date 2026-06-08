ANSES confirmó cuánto cobrarán las familias con dos hijos en junio de 2026

La diferencia retenida, de $28.912 por hijo, podrá recuperarse posteriormente al acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Jubilados ANSES

Cuánto cobra una familia con dos hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar

Las familias con dos hijos alcanzados por la AUH también reciben la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos.

Durante junio de 2026, los montos serán los siguientes:

AUH por dos hijos: $231.300

Tarjeta Alimentar para dos hijos: $113.299

De esta manera, una familia tipo con dos hijos percibirá un total de $344.599 durante junio.

El dinero se acreditará automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en junio

El Gobierno nacional mantendrá vigentes los valores de la Tarjeta Alimentar actualizados tras el incremento aplicado meses atrás.

Los montos establecidos son:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

Este beneficio es compatible con la AUH y con la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

ANSES deposita cada mes el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Este documento permite acreditar:

Los controles sanitarios de los menores.

El cumplimiento del calendario nacional de vacunación.

La asistencia escolar.

Una vez presentada la documentación, el organismo liquida el dinero retenido acumulado durante el año.

Calendario AUH junio 2026

ANSES confirmó el siguiente cronograma de pagos para junio:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunas familias pueden sumar otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, lo que permite elevar aún más los ingresos mensuales destinados al cuidado y la alimentación de los niños.