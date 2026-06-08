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ANSES confirmó cuánto cobrarán las familias con dos hijos en junio de 2026

ANSES actualizó los valores de la AUH y confirmó cuánto dinero ingresará este mes a los hogares con dos hijos que también reciben la Tarjeta Alimentar.

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ANSES confirmó cuánto cobrarán las familias con dos hijos en junio de 2026

ANSES confirmó cuánto cobrarán las familias con dos hijos en junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en junio de 2026 un nuevo aumento para millones de beneficiarios de prestaciones sociales. La actualización será del 2,6% y alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y otras asignaciones administradas por el organismo.

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Con este incremento, miles de familias volverán a ver una mejora en sus ingresos mensuales. En ese contexto, una de las consultas más frecuentes es cuánto cobrará una familia tipo con dos hijos al sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Cuánto aumenta la AUH en junio de 2026

Tras la actualización confirmada por ANSES, la AUH tendrá un valor de $144.562 por hijo.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, el organismo retendrá el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el monto que se deposita efectivamente será de $115.650 por cada menor.

La diferencia retenida, de $28.912 por hijo, podrá recuperarse posteriormente al acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad.

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Cuánto cobra una familia con dos hijos entre AUH y Tarjeta Alimentar

Las familias con dos hijos alcanzados por la AUH también reciben la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos.

Durante junio de 2026, los montos serán los siguientes:

  • AUH por dos hijos: $231.300
  • Tarjeta Alimentar para dos hijos: $113.299

De esta manera, una familia tipo con dos hijos percibirá un total de $344.599 durante junio.

El dinero se acreditará automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en junio

El Gobierno nacional mantendrá vigentes los valores de la Tarjeta Alimentar actualizados tras el incremento aplicado meses atrás.

Los montos establecidos son:

  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres hijos o más: $149.425

Este beneficio es compatible con la AUH y con la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Cómo funciona la retención del 20% de la AUH

ANSES deposita cada mes el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Este documento permite acreditar:

  • Los controles sanitarios de los menores.
  • El cumplimiento del calendario nacional de vacunación.
  • La asistencia escolar.

Una vez presentada la documentación, el organismo liquida el dinero retenido acumulado durante el año.

Calendario AUH junio 2026

ANSES confirmó el siguiente cronograma de pagos para junio:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunas familias pueden sumar otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, lo que permite elevar aún más los ingresos mensuales destinados al cuidado y la alimentación de los niños.

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