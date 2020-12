"Argentina y la máquina de fabricar pobres", el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a las contradicciones del presidente Alberto Fernández a la hora de hacer un balance entre pobreza y muerte como argumento por la prolongada cuarentena y cómo el Gobierno finalmente terminó fracasando en ambos aspectos, así también como sus recientes dichos al pedir más inversión y menos planes sociales cuando la cultura asistencialista es la que predomina.

"Ayer el presidente dijo en la 'UIA' que no hay argentinos con hambre. Minutos antes, se habían conocido los datos de la UCA. La pobreza subió este año de 40,8% al 44,2%. ¿Qué significa esto? que 20 millones de argentinos son pobres. Y si analizás por edad, sobresale la pobreza infantil: 64,1%. Quiere decir que 7.500.000 chicos menores de 17 años viven en hogares con carencias básicas".

"El presidente dijo en abril con mucha liviandad que prefería 10% más de pobres que 100 mil muertos por COVID-19. En ese momento, nosotros planteamos que nos parecía un razonamiento poco feliz. ¿Por qué? porque la pobreza también mata. Porque una familia que cae en la pobreza tarda años o décadas en recuperarse. Pero la épica de la cuarentena pudo más. Lo lograron, tenemos una pobreza demencial (44%) y tenemos 40.000 muertos por COVID-19. Salieron las dos cosas mal, fracaso económico y fracaso sanitario. Nos metieron en una contradicción perversa. Nos extorsionaron con una falsa dicotomía y encima el resultado fue espantoso".

"El presidente dijo ayer algo interesante. 'De la pobreza no se sale con planes, sino con empresarios que inviertan y den trabajo'. Absolutamente de acuerdo con el presidente. De la pobreza no se sale con planes sociales, los planes son un parche, es el torniquete para frenar la hemorragia. En algún momento hay que salir de la cultura asistencialista y generar trabajo. La pregunta es: ¿Cuándo arrancamos? porque hace 10 años que los planes no paran de crecer, mientras el empleo privado sigue estancado".

"Es un país que te invita a no trabajar. Es un país que te propone no hacer horas extra. Si usurpás un terreno, te premian con $50.000 por mes. Si tenés la AUH, en diciembre tenés $40.000. Esta es la explicación de por qué Argentina hoy tiene 33 millones de planes o beneficios sociales, mientras hace 10 años que el trabajo privado no crece. Lo que no paró de crecer en los últimos años es el empleo público y los movimientos piqueteros que se nutren de planes y subsidios".