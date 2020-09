Jorge Asís en Animales Sueltos

Durante su mano a mano con Luis Novaresio, en Animales Sueltos, Jorge Asís analizó el anuncio de la adhesión a la reestructuración de la deuda, la conformación de la oposición, la polémica sesión en Diputados y alertó: "En Argentina, en medio de la pandemia, estallaron todos los valores y ni siquiera se toman en serio las usurpaciones".

"La despandemización tiene mucho que ver con que el virus ganó. Tal vez, desde el punto de vista del relato y el argumento, dieron por perdida la batalla. La última vez no estuvieron los 3 tenores y es una señal de que les daba vergüenza hacer otro show como los que hicieron durante 5 meses. La Argentina tiene un problema de bandas que confrontan sin razones muy convincentes. En Argentina, en medio de una pandemia, estallaron todos los valores y ni siquiera se toman en serio las usurpaciones. Por supuesto que tenés una situación habitacional, pero no tenés que estimular la idea de la usurpación".

"(Sobre la polémica sesión en Diputados) Después de 8 horas, casi estaban de acuerdo entre todos los bloques en un texto. Salieron componentes de la oposición y cuando volvieron dijeron que podían suscribirlo. Hubo alguna resistencia en las bases de algunos de los sectores y todo se cayó. Fue un papelón. A Massa se lo ve más como parte del Ejecutivo que como presidente de la Cámara y no se la quieren hacer fácil, y Máximo, que encima de apellido es Kirchner, va a tener resistencias. Son dos pesos pesados en este gobierno. El oficialismo no pudo imponer un sistema de diálogo, pero hay una falta de liderazgo en la oposición que es notoria".

"(Sobre el anuncio de reestructuración de la deuda) El mundo y los acreedores se comportaron maravillosamente con la Argentina y ahora tiene 5 años por delante para ver cómo zafa. El lunes hubiera hecho menos autobombo, hubo una explotación excesiva. Lo presentaron como que se había dado un paso significativo y te falta el FMI y además qué vas a hacer con toda la facilidad y cómo crecés; porque tenés la pandemia y el estallido de las reglas de juego que son importantes. El impuesto a las grandes fortunas me parece que esta mal planteado, porque no hay aporte solidario que sea compulsivo. Para qué querés someter cuando podés seducir y a lo mejor los ricos te la dan. El rico, por ser rico, no tiene por qué ser solidario".

"El Gobierno quiere mantener vivo a Macri y comete el mismo error que el macrismo con la Dra. En el espacio PRO - Cambiemos tenés candidatos polifuncionales, además tenés dos espacios que se recomponen: el aliado radical y el peronista. El peronista es el de Pichetto, que está armando un peronismo anti K y federal; y en la UCR está Lousteau que quiere ser presidente y Manes que está ahí. Rodríguez Larreta tiene la responsabilidad de andar muy bien en las encuestas y a Negri tampoco lo veo conformándose con su banca de diputado. Carrió que está en permanentemente despedida, actúa y va a jugar en la provincia. Macri va a facturar que el 41% es de él y tiene a su favor el deseo del opositor de masacrarlo, y la silenciosa dama que se maneja muy bien y mantiene una expectativa muy importante".

"Cristina conduce, es una alucinación adolescente creer que la dama te va a dar todos los votos y el poder, y ella quedar de costado. Cómo te va a sorprender que ella tenga alguna iniciativa. Alberto fue el complemento necesario para una estrategia muy buena para ganar una elección, de ahí a gobernar es otro el paso. Alberto está mucho más de acuerdo a la Dra de lo que aparenta. Tenés un vicepresidente poderoso y con legitimidad"