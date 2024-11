Cristina Kirchner apuntó contra "los Copitos de Comodoro Py" a horas de un nuevo fallo por la Causa Vialidad

Quiénes son Los Copitos de Comodoro Py

En ese sentido, apuntó contra los jueces Mariano Borinsky, "que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos"; Gustavo Hornos, "que visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación"; y Diego Barroetaveña, "dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación".

Cristina Kirchner indicó asimismo que la Causa Vialidad la juzga por "un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015".

Causa Vialidad: "un show", según Cristina Kirchner

La nueva titular del PJ señaló además que la causa es "un show" porque "necesitaban sentarme en el banquillo de los acusados exactamente un mes antes del cierre de las listas de candidatos para la Presidencia de la Nación", en 2019.

Y marcó que durante cuatro años, los testigos y peritos que declararon en la causa no presentaron "ni una sola prueba en mi contra".

"A pesar de no tener antecedentes y de que el propio fiscal no pidió la pena máxima prevista para el delito de administración fraudulenta, igualmente “Los Copitos de Comodoro Py” van a condenarme por 6 años de prisión en contra de su propia jurisprudencia", apuntó.

Aunque advirtió que la "frutilla del postre" es la "inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol".

"La verdad de la milanesa es que me inhabilitan de por vida porque en el fondo, “Los Copitos de Comodoro Py” y, sobre todo, sus jefes; tienen miedo que yo tenga la suerte de Mirtha Legrand que con sus 97 años, además de estar espléndida físicamente, tiene una lucidez que ya algunas de treinta querrían", agregó.

Apuntó contra el Poder Judicial y los medios de comunicación

En esa línea, Cristina Kirchner afirmó que "el Partido Judicial -con sede principal en Comodoro Py- en articulación con los medios hegemónicos de comunicación" tienen como tarea "estigmatizar al peronismo y, en especial, a quienes llevamos adelante el periodo de gobierno 2003-2015, diciendo y repitiendo como loros que somos “corruptos, ladrones o chorros”".

Al respecto, señaló que este es un fenómeno regional o incluso global, luego de conocerse los resultados de las elecciones en Estados Unidos. En ese sentido, enumeró: "Lula preso, Evo Morales destituido, Rafael Correa exiliado y, ahora, Donald Trump (representando un nacionalismo con características propias de un país con hegemonía global) ganando las elecciones de EEUU a pesar de tener más de 30 causas en su contra, varias condenas y un intento de asesinato en plena campaña electoral".

"Estos son casos más que elocuentes y revelan un entramado de sectores e intereses económicos, geopolíticos y mediáticos que acusan y persiguen judicialmente a quienes los desafían con un modelo político, económico y social distinto al status quo", afirmó.