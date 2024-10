Atentado contra CFK: las insólitas explicaciones de influencers de extrema derecha en medio del juicio oral

Uno de los más feroces denostadores de Cristina Kirchner, el youtuber Eduardo "El Presto" Prestofelippo, culpó a un sector de la prensa de haber malinterpretado y tergiversado un mensaje en el que le pronosticó a la expresidenta que no iba a "salir viva" del Senado cuando se discutía un proyecto de reforma judicial y le vaticinó que terminaría "escupiendo sangre". Ante el Tribunal Oral Federal N° 6, explicó que lo que quiso decir fue que no iba a salir viva "políticamente"; definió a CFK como una de las dirigentes políticas "más importantes de los últimos 20 años" con la que ratificó que está en las antípodas. "A Cristina jamás le deseé la muerte, la quiero viva y que termine sus días en la cárcel".

Se victimizó porque toda la situación que lo involucra por un "contacto sexual" con "una minita de la noche" (así definió su relación con Brenda Uliarte) lo perjudicó. Y se ufanó: "no nos perdonan que pusimos a un presidente gracias a las redes sociales, pero jamás se me pasaría por la cabeza mandar a matar a una persona".

Prestofelippo negó cualquier vínculo, por mínimo que fuera, con la organización de ultraderecha Revolución Federal. Y en ese contexto manifestó una sensación personal: "Hay cosas que no me cierran. Brenda Uliarte había mandado a los amigos a que traten de hackear mis redes sociales. No creo que se trate de dos loquitos, acá hay otra cosa. Hay olor a las cloacas de los servicios, a mí todo esto me ha hecho muchísimo daño".

Prestofelippo, quien se definió como "periodista" y "comunicador en redes sociales", denunció que "hay una mano muy negra para ensuciar a comunicadores enemigos del kirchnerismo".

EL presto.webp El Presto confirmó un encuentro sexual con Brenda Uliarte y dio detalles de su vínculo

Olvidos y desvaríos

Martín Alejandro Uliarte es un joven policía bonaerense de 22 años que, además, es primo hermano de Brenda Uliarte. Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, en representación de la exvicepresidenta, pidieron su detención y una denuncia en su contra por falso testimonio. El tribunal rechazó meterlo preso pero sí anunció que le iniciará una causa penal, que tramitará en otro juzgado. ¿Qué hizo el primo Uliarte? Mintió sobre una prueba clave para la querella: un manuscrito sobre la Regla Tueler (un procedimiento de reaccion con armas de fuego en situaciones de multitud o ataque con arma blanca) que él escribió de su puño y letra y que fue hallado en la casa en la que vivía su prima.

Martín Uliarte explicó que eso era un apunte que había tomado en un curso de formación policial impartido por un docente cuyo nombre no pudo recordar. Lo curioso es que ese mismo texto estaba copiado dos veces, casi textual uno respecto del otro y contrariamente a la explicación de una toma de notas durante una clase, se comprobó que se trataba de una definicion extraída de la red social Facebook.

Martín Uliarte se enredó al explicar otra situación llamativa: pese a que mantenía una relación errática con su prima, con quien no había hablado siquiera telefónicamente desde diez días antes del intento de homicidio contra Cristina Kirchner, registró en su teléfono intentos de comunicación a las 16 de la jornada en que Sabag Montiel procuró el magnicidio. Dos horas antes del disparo fallido, volvió a intentar una comunicación y minutos después la llamó dos veces (él a ella) según demostró un informe técnico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El testigo no pudo precisar de qué hablaron.

El drama del libertario que votó a Néstor Kirchner

El personal trainer Hernán Carrol, referente de la agrupación política Nuevo Centro Derecha, sorprendió al confesar que en las elecciones presidenciales de 2003 votó a Néstor Kirchner, aunque no fue una decisión a conciencia sino "por descarte". Lo hizo ante una pregunta del abogado Gastón Marano, defensor del jefe de los vendedores de algodón de azúcar "los copitos", Gastón Carrizo, también imputado y detenido pese a que nadie parece haberlo conocido ni saber de él. "Yo puedo estar en las antípodas de Cristina Fernández de Kirchner pero no voy a cargar en mis hombros con un atentado. Jamás mandaría a matar a nadie".

Carrol también tuvo discursos flamígeros contra el gobierno 2019 - 2023. Pero hoy aclaró que su "antipatía era más con Alberto Fernández que con Cristina Kirchner". El abogado Marano le preguntó si la odiaba por mujer, y la respuesta fue negativa. En la misma dirección, le preguntó qué le parecía que otra mujer, Patricia Bullrich, detente tanto poder en el actual gobierno. "Me parece bien".

Ambas preguntas apuntaron a derribar la ampliación de la acusación de la fiscal Gabriela Baigún, quien en la audiencia anterior amplió la acusación contra los tres imputados por "violencia de género".

"Milei es un amigo"

Martín Grosso Almeida, un standapero que también forma parte de la denominada "nueva derecha", definió su relación con el actual presidente de la Nación: "A (Javier) Milei lo considero un amigo. Lo considero yo, no sé cómo me considerará él. Tampoco es que hablamos todos los días".

Al igual que los otros referentes de su espacio político, aseguró que no tiene contactos con Revolución Federal, rechazó el intento de homicidio y consideró que se puede hacer humor "con cualquier cosa", incluso con un intento de magnicidio.

Nuevamente a preguntas del abogado Marano, Almeida recordó uno de los "chistes" que hizo a propósito del fallido asesinato: "Es bueno pasar a la acción para que haya cambios en la sociedad..., a menos que seas Sabag Montiel". La expresión causó -insólitamente- la risa de la fiscal Baigún.

El testigo consideró que "el humor se puede hacer con cualquier cosa. Otra cosa es si a la gente le gusta o no le gusta".

La respuesta no es menor: el principal argumento de la defensa de Gabriel Carrizo es justamente que los chats posteriores al ataque contra Cristina Kirchner, en los que se adjudicaba la autoría intelectual, el dominio sobre el fallido homicida y fanfarroneaba sobre el arma y la situación en general eran fruto de un "humor" ácido, disruptivo y -ciertamente- de pésimo gusto.

Esoterismo y tarot

Florencia Canosa fue amiga de Sabag Montiel entre 2015 y 2016 y luego mantuvo contactos a través de las redes sociales. De aquellos tiempos recordó que el asesino que fracasó en su intento "andaba en el esoterismo, el tarot", hasta que "empezó con publicaciones raras, armas, una interna de su familia, tiraba testimonios de odio".

Actualmente Canosa vive en Mar del Plata. La descripción correspondió a un personaje ecléctico. "El apoyaba a Cristina, como yo". Pero también tenía "publicaciones de índole machista" y "lo veía muy influenciable".

El testimonio vinculó a Sabag Montiel con Revolución Federal pero la afirmación hizo agua cuando le preguntaron cómo sabía eso: "Lo escuché en C5N, con el 'Gato' Silvestre". Esa fue su única fuente, porque admitió que nunca se lo había manifestado el propio involucrado. "Yo no tuve conversaciones sobre Revolución Federal, ni tampoco sobre (el dirigente neonazi Alejandro) Biondini".

El distanciamiento de Canosa con Sabag Montiel fue similar al que experimentó Ignacio Del Canto respecto de Brenda Uliarte, con quien mantuvo una relación "de conocidos" durante dos semanas en las que compartieron una salida: fueron al cine.

"Todos los días hablaba contra el gobierno, era todos los días, uno tras otros. Después de que salimos, hablé dos o tres días más y corté la relación". El tribunal le exhibió un chat en el que Uliarte arengaba sobre un ataque contra la entonces vicepresidenta. "Yo trataba de calmarla, pero ella me decía que yo era un tibio".