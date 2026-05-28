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POR MÁS DE $684 MIL MILLONES

Causa Vialidad: la Justicia confirmó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez

La Cámara de Casación rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Kirchner, Máximo y Florencia contra el decomiso dictado en la causa Vialidad.

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La Justicia ratificó el decomiso millonario contra Cristina Kirchner

La Justicia ratificó el decomiso millonario contra Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez en la causa Vialidad. (Foto: archivo).

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por cristinakirchnerdeclara_(reuters)4884_sq y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, contra el decomiso millonario dictado en la causa Vialidad. La decisión ratificó el avance sobre 111 bienes vinculados a los condenados, que incluyen al empresario Lázaro Báez, con un valor actualizado de más de $684.990 millones.

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Máximo Kirchner se somete a una operación y dejó un fuerte mensaje sobre Cristina. (Foto: archivo)

Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky consideraron “inadmisibles” los planteos de las defensas y sostuvieron que no se acreditaron defectos graves que invalidaran la resolución previa. En el fallo, remarcaron que el delito “no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y afirmaron que la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 tuvo fundamentos “necesarios y suficientes”.

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Casación rechazó los recursos de Cristina Kirchner y confirmó el avance sobre 111 bienes por más de $684 mil millones. (Foto: archivo).

Casación rechazó los recursos de Cristina Kirchner y confirmó el avance sobre 111 bienes por más de $684 mil millones. (Foto: archivo).

Las defensas habían cuestionado el alcance del decomiso sobre propiedades que, según argumentaron, fueron heredadas de Néstor Kirchner o transferidas antes del período investigado. También señalaron que no existía una relación directa entre esos bienes y el origen ilícito de los fondos.

Sin embargo, Casación rechazó esos planteos y avaló el criterio utilizado para identificar el patrimonio alcanzado. Los magistrados explicaron que, ante la posibilidad de mezclar dinero lícito e ilícito, basta con demostrar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra investigada. Además, aclararon que las herencias o cesiones gratuitas no impiden el decomiso si los activos integran el circuito económico cuestionado.

Borinsky votó en disidencia parcial y se pronunció a favor de habilitar los recursos extraordinarios únicamente respecto de los bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner.

La medida forma parte de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La exmandataria cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111.

Los bienes apuntados por la Justicia

Entre los bienes alcanzados aparecen extensos terrenos en El Calafate adquiridos entre 2007 y 2008, además del complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica y otros lotes que luego se revalorizaron con el crecimiento turístico de la zona. También figura el predio donde posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.

En Río Gallegos, el listado incluye departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner, entre ellos un complejo de once unidades sobre la calle Mitre adquirido por Néstor Kirchner en 2007 mediante un fideicomiso. También se incluyen otras diez unidades sobre la misma calle que forman parte del paquete de bienes luego cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

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De Los Sauces a los terrenos en El Calafate, los bienes que la Justicia quedó habilitada para decomisar en la causa Vialidad. (Foto: archivo).

De Los Sauces a los terrenos en El Calafate, los bienes que la Justicia quedó habilitada para decomisar en la causa Vialidad. (Foto: archivo).

A esos inmuebles se agregan una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, adquirida el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006, ambas en Río Gallegos.

El listado también incluye otros terrenos en El Calafate comprados entre fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de esos predios, adquirido el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado meses después con la compra de otra parcela concretada el 20 de febrero del año siguiente.

El fallo además alcanza activos de empresas ligadas a Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, cuyos bienes podrían ejecutarse si el patrimonio principal no alcanza para cubrir el monto fijado por la Justicia.

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