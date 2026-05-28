Causa Vialidad: la Justicia confirmó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez

Sin embargo, Casación rechazó esos planteos y avaló el criterio utilizado para identificar el patrimonio alcanzado. Los magistrados explicaron que, ante la posibilidad de mezclar dinero lícito e ilícito, basta con demostrar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra investigada. Además, aclararon que las herencias o cesiones gratuitas no impiden el decomiso si los activos integran el circuito económico cuestionado.

Borinsky votó en disidencia parcial y se pronunció a favor de habilitar los recursos extraordinarios únicamente respecto de los bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner.

La medida forma parte de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La exmandataria cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica en su departamento de San José 1111.

Los bienes apuntados por la Justicia

Entre los bienes alcanzados aparecen extensos terrenos en El Calafate adquiridos entre 2007 y 2008, además del complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica y otros lotes que luego se revalorizaron con el crecimiento turístico de la zona. También figura el predio donde posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.

En Río Gallegos, el listado incluye departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner, entre ellos un complejo de once unidades sobre la calle Mitre adquirido por Néstor Kirchner en 2007 mediante un fideicomiso. También se incluyen otras diez unidades sobre la misma calle que forman parte del paquete de bienes luego cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

cristina-kirchner-lazaro-baez-DSHKOFTEO5FPLKE7M7MN5ZYDI4 De Los Sauces a los terrenos en El Calafate, los bienes que la Justicia quedó habilitada para decomisar en la causa Vialidad. (Foto: archivo).

A esos inmuebles se agregan una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, adquirida el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006, ambas en Río Gallegos.

El listado también incluye otros terrenos en El Calafate comprados entre fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de esos predios, adquirido el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado meses después con la compra de otra parcela concretada el 20 de febrero del año siguiente.

El fallo además alcanza activos de empresas ligadas a Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, cuyos bienes podrían ejecutarse si el patrimonio principal no alcanza para cubrir el monto fijado por la Justicia.