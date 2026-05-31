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Causa Cuadernos de las coimas: nuevas declaraciones en una semana clave para Cristina Kirchner

Un exministro de Economía y un financista arrepentido serán algunos de los testigos que se presentarán ante el Tribunal Oral Federal 7. También está prevista la declaración de Mariana Zuvic, mientras persiste la incertidumbre sobre la situación de salud de Miriam Quiroga.

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Causa Cuadernos de las coimas: nuevas declaraciones en una semana clave para Cristina Kirchner

Causa Cuadernos de las coimas: nuevas declaraciones en una semana clave para Cristina Kirchner

El juicio oral por la causa Cuadernos retomará esta semana con una serie de testimonios considerados relevantes para el avance del proceso que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a exfuncionarios de sus gobiernos.

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La próxima audiencia estará marcada por las declaraciones del exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic, quienes deberán presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7.

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La reanudación del debate llega luego de una semana atravesada por la declaración de Hilda Horovitz, expareja del exchofer Oscar Centeno, y por las dudas en torno a la participación de Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, quien argumentó problemas de salud para no comparecer ante los jueces.

Según informaron durante la última audiencia, Quiroga se encuentra bajo tratamiento médico por diversas patologías, entre ellas una afección cardiovascular, hipertensión y cuadros de estrés y depresión. Aunque el tribunal le ofreció la posibilidad de declarar de manera virtual desde Córdoba, donde reside actualmente, sus familiares señalaron que tampoco está en condiciones de hacerlo por esa vía.

Ante esta situación, los magistrados deberán resolver cómo proceder respecto de su testimonio, considerado de interés para la causa.

Uno de los testimonios más esperados será el de Roberto Lavagna, quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad. En aquella oportunidad recordó su paso por el Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

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También volverá a presentarse Leonardo Fariña, conocido por su rol como arrepentido en la denominada “Ruta del dinero K”. Durante otros procesos judiciales vinculados al kirchnerismo sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Néstor Kirchner y aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero.

Por su parte, Mariana Zuvic, una de las dirigentes que denunció públicamente distintos casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, completará la nómina de testigos convocados para la próxima jornada.

El juicio por los Cuadernos comenzó en noviembre del año pasado bajo modalidad virtual y desde marzo se desarrolla de manera semipresencial. En el proceso se analiza un supuesto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado durante los gobiernos kirchneristas.

Además de Cristina Kirchner, son juzgados exfuncionarios nacionales, empresarios y colaboradores cercanos al poder político de aquella época. La expresidenta enfrenta acusaciones por asociación ilícita y cohecho, cargos que rechaza y por los que ya brindó declaración indagatoria ante el tribunal.

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