De inmediato, el Presidente decretó un feriado nacional para que el pueblo pueda expresarse, en lo que se espera podría ser una fuerte movilización en favor de la vicepresidenta, que pasará a ser el centro de discusión política por semanas. En tanto, La Cámpora publicó un tuit en su cuenta oficial en el que convoca a una en Plaza de Mayo desde las 12. Unas horas antes, a las 8.30, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, llamó a una reunión de gabinete, que a partir de las 10 sumará al encuentro a la CGT.

La jornada de este jueves había sido rica en violencia verbal: desde el diputado Máximo Kirchner señalando que "en Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista", hasta la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que puso "en duda el estado de salud mental" del diputado del Frente de Todos.

Partida atentado a CFK final.jpg IMÁGENES SENSIBLES El momento en el que el hombre le apunta a Cristina Kirchner (Foto: captura de TV).

Más tarde el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había insistido en que la oposición “está buscando que haya un muerto en la calle” y le apuntó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a la que acusó por el operativo en Recoleta del sábado pasado.

La escalada pareció deternerse al conocerse el intento de magnicidio: todo el oficialismo y la oposición consideró urgente esclarecer el atentado y, tanto unos como otros, instaron a deponer la violencia, la confrontación, y la crispación permanente. Ya nadie duda de que es un caldo de cultivo para los violentos de cualquier signo.

También, en las filas opositoras, consideraban urgente determinar quién es Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileño de 35 años, que le apuntó con su pistola a la cabeza de Cristina Kirchner, dónde consiguió el arma, de quién era la Bersa 380, quién es su entorno, y cuáles fueron los móviles que llevaron a este intento de magnicidio.

El presidente Alberto Fernández señaló esta noche que el intento de magnicidio “es un hecho de enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde recuperada la democracia”. Y dijo que “semejante realidad conmueve al pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño”.

Agregó: “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres que integran la república. Estos hechos afectan nuestra democracia”.

En su parte más sustancial, señaló que “estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos”. No hizo, sin embargo, el Presidente ninguna autocrítica que alcanzara al Frente de Todos.

Con ello, insinuó que el delincuente que le apuntó a Cristina Kirchner lo hizo instigado por los discursos de la oposición política, por las acusaciones judiciales del fiscal Diego Luciani y su pedido de una pena de 12 años de prisión por la causa Vialidad para la vicepresidenta, y por las noticias de los medios de comunicación que supuestamente predisponen a la agresión.

“Podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, dijo Alberto Fernández. Aunque en un tono sereno, el discurso buscó responsabilizar a quienes critican al Gobierno.

Presunto agresor CFK.JPG Fernando Andrés Sabag Montiel, el agresor de la vicepresidenta, durante una entrevista con Crónica TV (Foto: captura de TV).

Insistió en esa hipótesis. “Estamos ante un hecho que tiene una grave institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad”.

“Convoco a todos y cada uno de los argentinos y argentinas, a todo la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia”, exhortó el Presidente.

“Necesitamos aislar, no convalidar, las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la juez que investiga lo ocurrido y le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado”, señaló el Presidente.

Por último, comunicó que firmó un decreto para declarar este viernes como feriado nacional para que “en paz y armonía el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años, fue encausado en marzo de 2021 por una contravención, al portar un cuchillo en La Paternal, donde tiene domicilio. Si bien es brasileño, tiene radicación permanente y reside en el país desde 1993. La Bersa 380 que portaba tiene número de identificación y la investigación podría determinar su trazabilidad. Supuestamente, tenía cinco balas en el cargador y no tenía municiones en la recámara, con lo cual no podía dispararse.

La investigación tendrá que determinar si falló la mecánica del arma o si el agresor no tenía intenciones de disparar y si estaba en condiciones de responder a sus actos. Un funcionario a última hora decía: "Esperemos tener una noche en paz. Están muy preocupados en Rosada por la escalada de la violencia. Que nadie busque revancha".

Como sea, lo que viene en la política nacional serán días y semanas de investigación y debate sobre el intento de magnicidio, del que existirán infinidad de hipótesis de un lado y del otro, pero todos reclamarán esclarecerlo.