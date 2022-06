Avión retenido en Ezeiza: el gobierno de Paraguay afirmó que uno de los tripulantes tiene vínculos con los Quds.

gholamreza-ghasemi-abbas-piloto-del-avion-retenido-en-ezeiza-20220613-1371082.jpg

En diálogo con radio ABC Cardinal 730 AM, confirmó su presencia en territorio paraguayo y aseguró que continúa abierta la investigación.

"Lo importante es que debemos decidir de qué lado estar. Sabemos que hay países que reciben, financian y patrocinan el terrorismo, entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos y mezclar las cosas, y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado vinculadas a ese régimen del terror en el transporte de tecnología, armas, etc", disparó el funcionario del país vecino.

Avión retenido en Ezeiza: la versión de Aníbal Fernández

anibal-fernandez-avion-venezuela-irani-1368208.jpg Aníbal Fernández destacó que "no se ha encontrado nada" que vincule al avión venezolano con actividades ilegales (Foto; Presidencia de la Nación).

Estas declaraciones contradicen lo expuesto por Aníbal Fernández, quien se encargó de aclarar, en reiteradas ocasiones, que el piloto del Boeing 747-3B3(M) Dreamliner no es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán sino un "homónimo".

"Con posterioridad al ingreso se reciben, por distintos canales, información de organismos extranjeros que advertían acerca de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán", supo declarar Fernández a principio de semana al tiempo que aclaró que no estaba la confirmación de la vinculación del capitán.

A pesar de la cautela del ministro de Alberto Fernández, en Paraguay no dudan de darlo por confirmado. Además, Aquino hizo referencia a la contratación de la empresa Emtrasur por parte de Alcux Air Spain: “Nosotros no tenemos la tecnología ni los medios para saber si esta empresa cambió de matrícula, de nombre, quién compró o vendió, pero sí tenemos agencias aliadas e hicimos las consultas”, explicó el ministro, y sumó: “Estamos restringidos por la ley. Hay cosas que lastimosamente no podemos decir”.

La Justicia secuestró la caja negra del avión venezolano retenido en Ezeiza: ¿cómo sigue la investigación?

caja negra.jpg La Justicia federal investigará la caja negra del avión Venezolano-Iraní retenido en Ezeiza

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, secuestró este jueves por la noche la caja negra del avión de matrícula venezolana que trasladó a la Argentina a 14 ciudadanos de esa nacionalidad y cinco iraníes con prohibición de salida del país por sospechas de terrorismo.

Así lo confirmaron fuentes judiciales que explicaron que la medida se concretó como parte de la investigación para determinar si las razones por las que los extranjeros llegaron a la Argentina son efectivamente las declaradas: el transporte de un cargamento de autopartes.

Villena dispuso desde el lunes pasado unas 40 medidas de prueba, entre ellas el secuestro de documentación, teléfonos celulares y computadoras portátiles de los venezolanos e iraníes.

El peritaje de esos elementos tecnológicos ya se inició y los primeros resultados estarán en los próximos días, aseguraron las fuentes.

En las tareas que se realizaron el jueves, el magistrado inspeccionó el interior de la aeronave en busca de “trazas” de drogas, armamento u otros elementos prohibidos o que no se condijeran con el objetivo declarado del vuelo.

Cómo se encuentra la situación de los tripulantes

De momento, los extranjeros están libres de cualquier imputación, pero la Justicia mantiene para ellos la prohibición de abandonar el país mientras se completa la investigación. El objetivo de las autoridades es “descartar” cualquier vinculación, especialmente de los iraníes, con organizaciones terroristas internacionales.

Las medidas de prueba se extenderán por todo el fin de semana largo.