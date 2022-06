Luis D'Elía y su polémica frase sobre el avión venezolano-iraní: "Es humo macrista e imperial"

Las fuertes declaraciones de Luis D'Elía sobre el avión retenido en Ezeiza

Embed

El pedido de Luis D'Elía sobre el avión iraní retenido en Argentina

El dirigente piquetero dijo que "si no hay órdenes de captura ni alertas rojas, no hay por qué tener retenida a esa gente. Eso dice el derecho internacional". Y no dudó en repetir que todo "forma parte de un show montado por la prensa".

El lunes,el juez federal Federico Villena ordenó que se mantengan bajo custodia los pasaportes de los cinco tripulantes iraníes durante 72 horas más. Horas después de que se conoció la decisión del juez Villena, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó investigar a estos cinco iraníes por posibles vínculos con el terrorismo.

luis-delia-maximo-kirchnerjpg.webp Luis D'Elía dijo que no hay ninguna razón para detener a los iraníes que llegaron al país en un sospechoso vuelo.

"Con la colaboración de un juez como Villena, que sería bueno que le explique al Consejo de la Magistratura por qué tomó determinadas decisiones", atacó D'elía.

El avión, un Boeing 747 de la aerolínea venezolana Emtrasur fue retenido por las autoridades argentinas el 8 de junio luego de quedar varado por falta de combustible en Ezeiza.

"Lo cierto es que ahí no hay nadie que tenga pedido de captura por ningún acto terrorista. Por lo tanto,hay que dejar de molestar a esa gente", dijo el dirigente.

Para Luis D'elía se trata de un "vuelo de entrenamiento"

Al ser consultado sobre los motivos por los que cree que la tripulación viajó hasta Buenos Aires, D'elía respondió: "Están en un vuelo de entrenamiento. Argentina manda todo el tiempo aviones escuela por el mundo. Si compraron un avión tienen derecho a recibir instrucción".

Avión retenido en Ezeiza 2.jpg Un avión de bandera venezolana que llevaba tripulantes venezolanos e iraníes todavía permanece varado en el aeropuerto de Ezeiza.

Y continuó: "Es una civilización que tiene 6.000 años. Junto con los egipcios, los judíos y los chinos son las civilizaciones más viejas del mundo, algo deben saber esos tipos ¿No?".

Mediante un comunicado, la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) le exigieron al Gobierno que esclarezca la retención del avión venezolano, vinculado a la compañía iraní Mahan Air. También pidieron por una investigación “exhaustiva y detallada” sobre los tripulantes.

D'elía se refirió a esa decisión: "La DAIA tiene a hacer lo que le parezca, yo no me voy a meter en las decisiones institucionales. Hicieron lo que creían que tenían que hacer", concluyó D'elía.