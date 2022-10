"Cristina es quien conduce el movimiento político más importante del país y tiene todas las condiciones para ser presidenta. A mí me gustaría, pero obviamente la condición de la candidatura va a estar en sus manos", señaló el mandatario provincial en radio El Destape.

cristina fernandez de kirchner.jpg Cristina Kirchner realizó un posteo en su cuenta de Twitter. (Foto. Archivo)

En este sentido, expresó que "falta mucho para las elecciones". También indicó que "ese `Cristina 2023´ puede significar muchas cosas" y se quejó de que "en Juntos por el Cambio ya tienen una docena de candidatos" para la presidencia.

Axel Kicillof sobre la interna del Frente de Todos

Más allá, de su expresión de deseo respecto a las elecciones 2023, el gobernador bonaerense cuestionó: "En el Frente de Todos no tenemos derecho a distraernos. Por eso creo que es prematuro hablar de candidaturas. Por más que nuestro frente cruja, hay que mostrar para dónde queremos ir y no hay que ser abstracto en esto".

"Lo que no podemos mostrar es que nosotros estamos discutiendo internas. Para las candidaturas falta mucho, creo que se equivoca muchísimo la oposición…12 candidatos largaron ya. Es prematuro", añadió.

En tanto, al ser consultado por si el Frente de Todos ya tiene perdida la elección de 2023, respondió: "De ninguna manera. Lo que uno piensa que hizo y que está bien no hay que arrepentirse. Hay que arriesgar a perder para ganar y no hay que indefinirse, sino definirse. No es un momento a nivel internacional de medias tintas".

anibal fernandez.jpg Aníbal Fernández criticó a quienes comparan el operativo en Villa Marcardi con "la cacería humana de Cambiemos"

Y sostuvo: "Obviamente que en esa situación, la figura de Cristina, asociada a los 12 años donde se mostró que era posible un proyecto de autonomía, de reindustrialización, de integración regional... Claves centrales para la economía y el mundo que viene. Hay una etapa que es para audaces, me parece", completó.

Axel Kicillof analizó la estrategia de Juntos por el Cambio

"En 2015, Macri hizo campaña adentro del disfraz de Mickey. Ahora están diciendo lo que piensa: es un momento fantástico", sostuvo Kicillof, quien también aseguró que su antecesora, María Eugenia Vidal, "pasó de paloma a halcón, de Heidi a (Margaret) Thatcher".

En declaraciones radiales, el referente del Frente de Todos señaló que "si hay que simplificar la discusión que viene (para 2023), sería la derecha o los derechos".