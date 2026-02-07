Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense, en reemplazo de Máximo Kirchner
El líder de La Cámpora, por su parte, pasará a presidir el Congreso Partidario. Sucederá al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense, en reemplazo de Máximo Kirchner
El peronismo bonaerense logró cerrar un acuerdo de unidad. Axel Kicillof asumirá la presidencia del Partido Justicialista (PJ) en reemplazo de Máximo Kirchner, mientras que Verónica Magario ocupará la vicepresidencia primera. La renovación de autoridades se realizará el próximo 15 de marzo.
Tras intensas negociaciones, la definición se logró luego de que Máximo Kirchner le propusiera al gobernador bonaerense hacerse cargo de la conducción partidaria, un reclamo que el espacio que responde a Kicillof venía planteando desde hacía tiempo, bajo el argumento de que el PJ no acompañaba de manera explícita la gestión provincial.
Kicillof aceptó avanzar bajo la condición de que existiera consenso, especialmente en relación con el reparto de cargos. En ese marco, durante el fin de semana los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y de La Cámpora terminarán de definir la composición del consejo partidario, uno de los puntos que aún resta cerrar.
Las conversaciones comenzaron el martes y se aceleraron en las últimas horas. De la mesa de negociación participaron, por el sector del gobernador, Kicillof, Magario, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En representación del kirchnerismo duro estuvieron los legisladores Facundo Tignanelli y Alejandro Dichiara, además del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.
Uno de los principales focos de tensión fue la vicepresidencia del partido. Desde el MDF planteaban que La Cámpora conservara espacios estratégicos, como el control de la Junta Electoral, mientras que el gobernador impulsaba a Magario para ese rol. Finalmente, hubo acuerdo y la actual vicegobernadora será la número dos del PJ bonaerense, lo que consolida al binomio que gobierna la Provincia como eje de la nueva conducción.
El esquema de unidad también establece que Otermín asuma como vicepresidente segundo y que Cascallares quede al frente de la secretaría general.
En tanto, Máximo Kirchner presidirá el Congreso Partidario, en reemplazo del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La Junta Partidaria continuará bajo la conducción del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.