Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense, en reemplazo de Máximo Kirchner

Uno de los principales focos de tensión fue la vicepresidencia del partido. Desde el MDF planteaban que La Cámpora conservara espacios estratégicos, como el control de la Junta Electoral, mientras que el gobernador impulsaba a Magario para ese rol. Finalmente, hubo acuerdo y la actual vicegobernadora será la número dos del PJ bonaerense, lo que consolida al binomio que gobierna la Provincia como eje de la nueva conducción.

El esquema de unidad también establece que Otermín asuma como vicepresidente segundo y que Cascallares quede al frente de la secretaría general.

En tanto, Máximo Kirchner presidirá el Congreso Partidario, en reemplazo del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La Junta Partidaria continuará bajo la conducción del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.