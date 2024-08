Axel Kicillof habló de su relación con el Gobierno: "Lo que proponen es sufrimiento"

“Es sufrimiento sin sentido lo que propone el Gobierno, lo dije en el gobierno de Mauricio Macri, porque Caputo, Bullrich y Sturzenegger estaban ahí, mucho no cambió, ahora se llama Ley Bases lo que antes era la reforma del estado que hoy llave en mano se la dieron a Milei”, indicó Kicillof.

Embed AXEL KICILLOF EN A24



"Hay algo de la extorsión y de un imperativo a los votantes para que obtengan beneficios", consideró el gobernador de Milei y le decisión de YPF de poner su planta en Bahía Blanca.



️ @carusopablo

Seguí en #QR

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/mk70P5yG7X — A24.com (@A24COM) August 2, 2024

Sobre el futuro dijo: “Si me llevara por las encuestas no estaría acá, me hubiese ganado Vidal por el 30%, lo real es que ellos no ganaron en la provincia de Buenos Aires. Yo recorro mucho la provincia y no veo el mismo entusiasmo ni demasiada paciencia”.

“Se empieza a ver que son los mismos funcionarios de siempre y ya pasaron de la V a la L y van a terminar con la I, todo para abajo. Van a recorrer todo el abecedario porque el discurso es muy parecido al de Macri”, cerró Axel Kicillof.