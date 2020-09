Berni sobre el caso Astudillo Castro: "Si un policía tuvo algo que ver, soy el primero en ir a ponerle las esposas"

Sergio Berni en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

A horas de que se conozcan los resultados del ADN de los restos hallados en la localidad de Villarino (provincia de Buenos Aires), que determinarían si corresponden a Facundo Astudillo Castro, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni aseguró: "Si un policía tuvo algo que ver, soy el primero en ir a ponerle las esposas".

Durante una entrevista en Animales Sueltos, con Luis Novaresio, el funcionario de Axel Kicillof se refirió a las tomas de tierras, a la pandemia, a su relación con su par nacional Sabina Frederic, apuntó contra Elisa Carrió y hasta opinó sobre el futuro de su espacio político.

"No creo en el peronismo de los planes sociales, de la sidra y el pan dulce", dijo el funcionario, al tiempo que aseveró: "Tenemos una fuerte controversia con el peronismo de CABA por su actitud tan servil con el macrismo. Me hago cargo de lo que digo. No es solamente Alberto Fernández, sino también muchos compañeros".

Qué dijo Berni en Animales Sueltos

"Nadie puede discutir o negar que en la provincia hay un déficit habitacional impresionante. Ahora, nunca la solución de un problema es por la vía ilegal. Entre julio y agosto, hubo 315 tomas de terreno y ya hay 258 personas presas por haber intentando usurpar. Yo creo que la libre expresión es parte de la democracia y mientras se haga en los parámetros de la legalidad. Tenemos la obligación de garantizar los derechos esenciales que establece la constitución: a la vida, a la libertad y la propiedad privada. Nuestra función no es interpretar la Ley, sino cumplirla".

"Con la ministra hablamos lo suficiente y necesario para coordinar acciones. Cuando comenzó la pandemia tuve un contacto con ella y le explique que estaba convencido que iba durar todo el invierno, le dije que iba a tener muchos policías de baja. Desde el inicio de la pandemia ya tenemos 10 policías que han muerto por el virus y tenemos casi 6 mil infectados. Tenemos los canales de comunicación que están en la tarea operativa".

"La policía bonaerense tiene una historia de corrupción que no la puede negar nadie, pero los policías que son sumariados están bajo investigación y el gobierno de Vidal, bajo la excusa de que luchaba contra la mafias, dejó casi 30 mil sumarios abiertos con más de 6 mil policías cobrando su sueldo en sus casas. Nos estafaron a todos porque no solo no los echó, sino que además les siguió pagando el sueldo. ¿Le parece que puedo echar a un policía porque jugando un partido de fútbol, en el ámbito civil, le hizo un 'faul' a otra persona y se rompió una pierna? Le juro que le tuve que pedir disculpas".

"Tenemos una fuerte controversia con el peronismo de CABA por su actitud tan servil con el macrismo. Me hago cargo de lo que digo. No es solamente Alberto Fernández, sino también muchos compañeros que han sido muy complacientes en las negociaciones con el gobierno de la Ciudad. Nuestro peronismo se está vaciando de doctrina, tiene que volver a las fuentes. No creo en el peronismo de los planes sociales, de la sidra y el pan dulce. Creo en la dignidad del trabajo y la producción nacional; y en repotenciar a la clase media, que supo ser el motor de la Argentina"

"El presidente ha mostrado su interés y preocupación por ayudarnos a resolver esta enfermedad endémica, que tiene su origen en la inseguridad y que se viene profundizando permanentemente. Por primera vez la provincia tiene un plan de seguridad integral, nadie puede discutir que la crisis sanitaria arrastró a la crisis económica y esa a una crisis social. Cuando el PBI de una ciudad importante baja, el delito crece automáticamente, el problema es que cuando se recupera el delito baja lentamente".

"Cada vez que hay un problema de espionaje ilegal, no sé por qué aparece Carrió en el medio. Ella obtuvo información y la usó para su beneficio de una manera no legal".

"(Si se demuestra que Facundo Castro fue asesinado) Seré respetuoso de lo que diga la justicia, pero ahora ¿quién le dijo que lo mataron? ¿Hay algún policía procesado? La justicia ordinaria dijo que no hay ningún indicio que apunte a la policía bonaerense y el gobernador de la provincia, con toda su empatía, hizo todo para que pase a la justicia federal. Si un policía tiene algo que ver, soy el primero en ir a ponerle las esposas. Ni el gobernador ni quien le habla está dispuesto a encubrir a un culpable, pero tampoco a que se inculpe a un inocente. A la madre la aparto, porque está pasando un momento terrible, pero el Dr. Aparicio (abogado de la familia) pidió la detención de policías porque dijo que tenía pruebas, la jueza federal dijo que no y no apeló. No se entiende por qué en la sede judicial la causa lleva un rumbo y en sede mediática otro".