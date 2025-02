Berni tildó de "precario" el delito en la provincia de Buenos Aires y explicó cómo acabar con la inseguridad

Sergio Berni a favor de la baja de la imputabilidad

"Todo el mundo dice que hay que bajar la ley de imputabilidad, por sobre todas las cosas funcionarios con altos cargos, y caen en el saco de la ignorancia", señaló Berni e indicó que "en la provincia de Buenos Aires la ley penal juvenil permite a cualquier juez de menores dictar una medida de encierro y el que no lo dicta es porque no quiere porque o no le interesa trabajar".

En esa línea, apuntó: "La justicia está impregnada de ese progresismo con la desgracia de los demás, porque cuando le toca a ellos son los primeros en pedir pena de muerte".

"El problema de la provincia de Buenos Aires es que no tiene un ministerio de Seguridad, lo que tiene es un Ministerio de la policía", señaló y consideró que "el delito es un tema complejo multiagencial y multidisciplinario". Y cargo contra el resto de las autoridades involucradas que "todavía no entienden el problema. No tenemos un problema complejo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires".

Inseguridad en la provincia de Buenos Aires: delitos precarios

Y agregó: "La provincia de Buenos Aires Usted no tiene delito complejo. Cuando yo asumí hace 6 años, lo que desvelaba la provincia de Buenos Aires eran los secuestros que existían de noche. Eso lo liquidamos, no quedó más, no quedó más delito complejo en la provincia de Buenos Aires, es todo un delito totalmente precario".

"Tan precario, tan precario que se vuelve más peligroso por la precariedad de sus actores", marcó.

Y apuntó contra la ministra Patricia Bullrich: "No tiene injerencia en lo que es en materia de Seguridad Ciudadana porque no tiene territorio. Su único territorio son las fronteras. Usted va a Piedras Blancas y va a entender por qué tenemos el quilombo que tenemos de narcotráfico".

"Esto no es cuestión de empezar a repartir con la media para todos lados, esto es cuestión que los actores de la política tienen que tomar conciencia que no se puede seguir así porque estamos ante una situación que es totalmente corregible", marcó.

Recordó además "hace muchos años en Florencio Varela hicimos una experiencia extremadamente exitosa: sabe cuál es la primera alerta que un menor entra en sistema delictivo, abandono escolar; es la primera alerta que se prende". En ese sentido, indicó la necesidad de que "cada eslabón que le compete la responsabilidad, asuma esa responsabilidad, no solamente de manera comprometida, sino además de coordinada".

Si eso se lleva a cabo, "el delito de la provincia de Buenos Aires se acaba en seis meses".

Adicción y responsabilidad política

"No lo vamos a solucionar mientras estemos todos viendo a quién le tiramos la responsabilidad o carancheando políticamente. Se soluciona asumiendo la responsabilidad en algún momento", agregó.

Y criticó también al presidente Javier Milei: "Si usted tiene al jefe del Estado que dice que el Estado tiene que desaparecer, un montón de actores que piensan exactamente lo mismo. Es mucho más fácil discutir. Y la realidad de la Argentina es el problema de la adicción el problema y de la rehabilitación".

En ese sentido, marcó que quienes sufren problemas de adicción y sus familias, no tienen red de contención del Estado.

"Cuando el sistema político argentino entienda que tiene que ponerse a trabajar para resolver un problema que -créame que en la provincia de Buenos Aires no es difícil- porque no estamos en Sinaloa, estamos ante la presencia de 2,000 menores que incurren en el delito y que no tienen una contención ni siquiera familiar porque los padres no saben qué hacer por la tragedia del consumo y porque tenemos un sistema penitenciario que libera presos sin importarle absolutamente nada", argumentó.

Y marcó: "Yo no escuché ningún juez, a ningún fiscal, a ningún responsable penal, a nadie dando explicaciones, siempre somos los mismos. La clase política que tiene la responsabilidad de entender este fenómeno alguna vez asuma esa responsabilidad y lo haga".