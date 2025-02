Crimen de Kim: el detenido de 17 años se negó a declarar y pedirán su prisión preventiva

A su vez, los acusados fueron asistidos por la defensa oficial antes de declarar ante la fiscal Carmen Ibarra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores N°3.

Bajo este contexto, en lo que hace a la situación de los detenidos, al acusado de 17 años, la fiscalía solicitará que continúe detenido, aunque la decisión final dependerá del Juzgado de Garantías. Mientras tanto, el menor de 14, que por su edad es inimputable, permanece bajo una medida de seguridad en un instituto de menores, y se espera que se defina su destino mañana en la audiencia.

En las últimas horas trascendió que los menores ya habían estado involucrados en un intento de robo previo. En esa ocasión, la fiscalía resolvió no detenerlos, a pesar de que el padre de uno de ellos advirtió que su hijo tenía problemas de consumo de drogas y solicitó que fuera internado.

https___thumbs.vodgc.net_3CB73F8CE66A413F509D414EF68D241C014-1740678550.avif Crimen de Kim: el detenido de 17 años se negó a declarar.

El relato de la hermana del menor de 17 años detenido

Por otra parte, Belén, la hermana del menor de 17 años acusado de robar el auto en el que estaba Kim Gómez, le pidió perdón a la familia de la nena de siete años y aseguró que el joven “anda perdido en la droga”. También contó detalles de la conversación que mantuvo con él inmediatamente después del hecho y cómo le confesó que había matado a una nena.

“Enseguida después del robo, me llamó y me contó todo. Me dijo que no sabía que estaba la nena ahí abajo, que se dio cuenta cuando ya era tarde. Tenemos mucho miedo y mucho dolor por la familia de la nena, por mi hermano también, porque sé cómo es, pero es mi hermano al fin y al cabo”, dijo Belén en diálogo con la prensa.

“Quiero dejar en claro que nosotros lo entregamos a la policía. Le queremos pedir disculpas a la familia de la nena, en nombre de mi papá, que es un hombre de trabajo, es ferretero”, agregó.