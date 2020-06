La AFI piensa subastar a "La Bestia": más detalles que Caamaño reveló sobre la herencia de la inteligencia macrista

Vehículo blindado de la AFI, apodado "la Bestia"

Cristina Caamaño es la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Brindó una teleconferencia en un seminario organizado por la facultad de filosofía y letras de la UBA.

Bajo el título: "¿Cuál es la inteligencia que necesita nuestra democracia?", Caamaño reveló varios datos curiosos sobre cómo funcionó la central de espías durante la gestión de Mauricio Macri como presidente.

Una de las primeras medidas que tomó fue la de realizar una auditoría sobre los movimientos económicos anteriores.

Se refirió a un "presupuesto abierto" y dijo que hasta que ella llegó, la agencia no informaba a la Contaduría General de la Nación los bienes de uso que compraba.

Algunos de los datos que contó sorprendieron a quienes asistieron a la videoconferencia.

"La Bestia"

Uno de los que más llamó la atención fue un comentario sobre un automóvil blindado, destinado para misiones especiales. Apodado "La Bestia", este vehículo es como la limusina especial en la que se desplaza el presidente de los Estados Unidos.

En realidad, "La Bestia" local se trata de una una "Gran Cherokee blindada". "Se la hizo traer el exdirector de la gestión anterior (Gustavo Arribas) por 120 mil dólares, más 4 mil de acarreo. Era para su uso personal", detalló Caamaño, que reconoció que ella hoy usa otro vehículo blindado).

La directora de AFI informó que al servicio de los espías hay 210 vehículos, muchos de alta gama.

"No sirven para las necesidades de la agencia. Imagínense que alguien tiene que seguir a un supuesto terrorista y va en un Mondeo negro, blindado... Lo descubren a los 5 minutos", bromeó.

De esos, unos 70 vehículos, incluida 'La Bestia', serán subastados en algún momento. Otros dos vehículos blindados serán donados al Presidente "para que los tenga él, para cuando venga algún presidente de otro país".

Un arsenal "innecesario"

"Otra de las cosas que notamos fue el arsenal que tenemos en la agencia: encontramos fusiles, rifles livianos, escopetas entre otras armas que no sirven absolutamente para nada en un organismo como este, que debe hacer inteligencia", describió Cristina Caamaño.

Ese material, junto a escudos de protección, será donados al ministerio de Seguridad.

Polígrafos

Caamaño también habló de los "polígrafos", detectores empleados en la investigación policial de los delitos para registrar las respuestas corporales de una persona cuando se la interroga y evaluar si miente.

La titular de la AFI dijo eran utilizados como un instrumento extorsivo por la cantidad de veces que una persona se veía sometida a la utilización de dicho aparato que "no sirve para nada, pero te lo aplicaban igual", afirmó.

La causa por espionaje ilegal

Caamaño contó: "Acá, lo que algunos dicen es que había un equipo, unas máquinas que por supuesto no están... No sé si eso existe. Por el cual podían pinchar 3.800 mails", describió. "Ellos (por gestión de Macri) podían bajar 3.800 mails y no se colgaba la computadora".

Agregó: "En unas carpetas quedaron las fichas del G20. Que yo, si ustedes me preguntan, ellos creían que hacer este espionaje de los periodistas, o las organizaciones que quería participar, pensaban que estaba bien.. Creo que los empleados que dejaron eso no pensaron, recibieron esa orden: 'Hay que mirar quiénes son'. Y lo hicieron. Punto. Y lo dejaron en un bibliorato".

Para graficar un cambio de época remarcó: "Tenemos que empezar a pensar en el futuro. Ya se terminó el espionaje ilegal", finalizó Caamaño.