Bullrich apoyó a La Libertad Avanza tras la denuncia por el falso video y apuntó contra Macri: "Tiene poco carácter"

La Ministra acusó a Macri de utilizar la controversia como una maniobra para "desviar el eje" de la jornada electoral. “Si pegaste por debajo de la cintura y después pasás toda una mañana hablando de eso para distraer la elección, no, señor. Hoy se define si sigue un modelo de cambio o si vuelve el kirchnerismo”, lanzó.

Según Bullrich, Macri trataba de manera despectiva al presidente Javier Milei. “¿Por qué no reflexionan sobre el video que hicieron ellos el jueves, donde acusan al Presidente de corrupto y traidor?”, retrucó.

“La verdad es que ayer estuve todo el día en Zárate y Campana. No me interesa, la conferencia que hizo hoy Macri me pareció de una persona de muy poco carácter porque no puede decir, después de la campaña que hizo oficial, decir que un video absolutamente silvestre, que no es de La Libertad Avanza, lo critique. Es otra cosa quién lo difunde, lo importante es que no es oficial”, añadió.

Tras votar, Adorni habló del falso video y cruzó a Macri: "Es repudiable que acusen a una fuerza política"

Tras emitir su voto en el barrio de Parque Chacabuco, el candidato de La Libertad Avanza dijo que se sorprendió por "votarse a sí mismo". "Bueno, venir a votar y verme en la pantalla es algo increíble cuando uno está acostumbrado a ver siempre las mismas caras", dijo.

Más tarde, Manuel Adorni se refirió a la polémica que marcó la jornada electoral: el video falso generado con inteligencia artificial que mostraba a Mauricio Macri anunciando la supuesta baja de la candidatura de Silvia Lospennato, hecho por el que el PRO responsabilizó a La Libertad Avanza.

“Es repudiable que acusen a nuestra fuerza política”, expresó Adorni y aseguró que “está lleno de videos con pavadas, con fake news y con Inteligencia Artificial. También circulan videos falsos de otras fuerzas, incluso míos”.

Y agregó: “Por supuesto que lo deseable es que eso no pase, pero cuando pasa es repudiable que se señale a un espacio político como responsable”.

Finalmente, volvió a desligar al oficialismo nacional del hecho judicializado y minimizó el impacto de la acusación: “¿Denuncia por qué? Hay gente en las redes que hace de todo. No hay que hacer tanto escándalo”.